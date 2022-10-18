شؤون فلسطينية

"الوادية" يشكر مصر والجزائر ويحمل الفصائل مسؤولية فشل المصالحة

"الوادية" يشكر مصر والجزائر ويحمل الفصائل مسؤولية فشل المصالحة
ياسر الوادية
رام الله - دنيا الوطن
ثمّن د.ياسر الوادية، عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة دور جمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجمهورية الجزائر الشعبية برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون والجهود العربية التي بذلت لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وحمل الوادية في تصريح صحفي المسؤولية الكاملة عن فشل المصالحة للفصائل والقوى الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الشخصيات الفلسطينية المستقلة شاركت في معظم جولات الحوار الفلسطيني، وكان موقفها واضحًا لإنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقات الموقعة، حيث وقعت الشخصيات المستقلة على اتفاق القاهرة عام 2011 لتنفيذ بنود المصالحة، ولكن للأسف الشديد تلعب الفصائل الفصائلية الدور السلبي، وخصوصًا بعض الأطراف المتنفذة المستفيدة من استمرار الانقسام.

وأضاف الوادية أن كل جولات الحوار التي بدأت من مصر إلى السعودية واليمن والجزائر وسوريا ولبنان والسنغال واتسعت لتشمل روسيا الاتحادية وسويسرا وغيرها، لم ينفذ منها شيئ، لأن المشكلة للأسف فلسطينية فلسطينية، لذلك نؤكد للشعب الفلسطيني بأن الانقسام نتيجة استمرار حالة التشرذم  بوجود بعض الأطراف المتنفذة في الفصائل والقوى الوطنية والفلسطينية التي غلبت مصالحها الشخصية على المصحة الوطنية العامة.

وأشار إلى أن شطب بند تشكيل حكومة وحدة وطنية من بنود اتفاق المصالحة يؤكد عدم صدق نوايا الأطراف، لأن الحكومة هي التي ستوحد مؤسسات منظمة التحرير وتشرف على عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وبدون تشكيل هذه الحكومة فلا معنى للمصالحة.

وشدد الوادية على ضرورة وضع حد لهذا الانقسام وعدم السماح لأصحاب الأجندات والمصالح الخاصة لفشل هذه الجولة من الحوار الوطني الفلسطيني، وصولاً إلى تحقيق الوحدة الحقيقية للتفرغ للقضايا الأهم، وخاصة صراعنا مع المحتل.

أخبار ذات صلة

اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 ترحب بما أكدته (أونروا) بالسعي لجلب تمويل لتعويضهم

اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 ترحب بما أكدته (أونروا) بالسعي لجلب تمويل لتعويضهم

سنغافورة تفتتح مكتب تمثيل رسمي لها لدى فلسطين

سنغافورة تفتتح مكتب تمثيل رسمي لها لدى فلسطين

أبو كرش: تلاعب الاحتلال بمواعيد الزيارات انتهاك للقانون الدولي والإنساني

أبو كرش: تلاعب الاحتلال بمواعيد الزيارات انتهاك للقانون الدولي والإنساني

رأفت: حكومات إسرائيل المتعاقبة دوماً تعطي الأولوية لتهويد القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان الاستعماري

رأفت: حكومات إسرائيل المتعاقبة دوماً تعطي الأولوية لتهويد القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان الاستعماري

خاطر: (عرين الأسود) تمثل فكرة المقاومة ومنهج تحدي الاحتلال وأدواته

خاطر: (عرين الأسود) تمثل فكرة المقاومة ومنهج تحدي الاحتلال وأدواته

تفاصيل لقاء اشتية بوزير الخارجية والتعليم السنغافوري

تفاصيل لقاء اشتية بوزير الخارجية والتعليم السنغافوري

(وكر الصقور): أي مساس بمنفذ عملية شعفاط ليس بمصلحة الاحتلال

(وكر الصقور): أي مساس بمنفذ عملية شعفاط ليس بمصلحة الاحتلال

محمد حمادة: الحاضنة الشعبية للمقاومين أربكت الاحتلال وشكلت صدمة له

محمد حمادة: الحاضنة الشعبية للمقاومين أربكت الاحتلال وشكلت صدمة له

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 ترحب بما أكدته (أونروا) بالسعي لجلب تمويل لتعويضهم

اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 ترحب بما أكدته (أونروا) بالسعي لجلب تمويل لتعويضهم

سنغافورة تفتتح مكتب تمثيل رسمي لها لدى فلسطين

سنغافورة تفتتح مكتب تمثيل رسمي لها لدى فلسطين

أبو كرش: تلاعب الاحتلال بمواعيد الزيارات انتهاك للقانون الدولي والإنساني

أبو كرش: تلاعب الاحتلال بمواعيد الزيارات انتهاك للقانون الدولي والإنساني

رأفت: حكومات إسرائيل المتعاقبة دوماً تعطي الأولوية لتهويد القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان الاستعماري

رأفت: حكومات إسرائيل المتعاقبة دوماً تعطي الأولوية لتهويد القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان الاستعماري

خاطر: (عرين الأسود) تمثل فكرة المقاومة ومنهج تحدي الاحتلال وأدواته

خاطر: (عرين الأسود) تمثل فكرة المقاومة ومنهج تحدي الاحتلال وأدواته

تفاصيل لقاء اشتية بوزير الخارجية والتعليم السنغافوري

تفاصيل لقاء اشتية بوزير الخارجية والتعليم السنغافوري

(وكر الصقور): أي مساس بمنفذ عملية شعفاط ليس بمصلحة الاحتلال

(وكر الصقور): أي مساس بمنفذ عملية شعفاط ليس بمصلحة الاحتلال

&#34;الوادية&#34; يشكر مصر والجزائر ويحمل الفصائل مسؤولية فشل المصالحة

"الوادية" يشكر مصر والجزائر ويحمل الفصائل مسؤولية فشل المصالحة

منوعات

شاهد: ياسمين صبري تلفت الأنظار بإطلالة مميزة وتغيير واضح في ملامحها

شاهد: ياسمين صبري تلفت الأنظار بإطلالة مميزة وتغيير واضح في ملامحها

شاهد: لميس الحديدي تهاجم أسرة شيرين عبد الوهاب

شاهد: لميس الحديدي تهاجم أسرة شيرين عبد الوهاب

شاهد: مصطفى كامل يهدد مطربي المهرجانات &#34;ستكون وقفة قاتلة&#34;

شاهد: مصطفى كامل يهدد مطربي المهرجانات "ستكون وقفة قاتلة"

شاهد: فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني بطريقة عنيفة

شاهد: فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني بطريقة عنيفة

شاهد: محمد الترك ينشر تدوينة هندية ويتراجع عن طلاقه من دنيا بطمة

شاهد: محمد الترك ينشر تدوينة هندية ويتراجع عن طلاقه من دنيا بطمة

شاهد: نادين الراسي تستذكر شقيقها الراحل جورج بفيديو مؤثر

شاهد: نادين الراسي تستذكر شقيقها الراحل جورج بفيديو مؤثر

فنانة مصرية تخفي مرضها خلال التصوير وترحل قبل عرض المسلسل

فنانة مصرية تخفي مرضها خلال التصوير وترحل قبل عرض المسلسل

شاهد: منتجة مصرية تفجر مفاجآت بما حدث مع شيرين بعد التعدي عليها بالضرب

شاهد: منتجة مصرية تفجر مفاجآت بما حدث مع شيرين بعد التعدي عليها بالضرب

شاهد: عمر كمال يضع حد لمتابعيه ويكشف حقيقة خطوبته من طليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: عمر كمال يضع حد لمتابعيه ويكشف حقيقة خطوبته من طليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: محمد الشرنوبي يفاجئ جمهوره بخبر سار

شاهد: محمد الشرنوبي يفاجئ جمهوره بخبر سار

عربي

ولي عهد الكويت: على المواطن مسائلة ومحاسبة النواب بعد انتخابهم

ولي عهد الكويت: على المواطن مسائلة ومحاسبة النواب بعد انتخابهم

الإمارات تدعم بيان &#34;الخارجية السعودية&#34; بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج

الإمارات تدعم بيان "الخارجية السعودية" بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج

مسؤولة أممية: تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان

مسؤولة أممية: تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان

محمد بن زايد لـ &#34;زيلينسكي&#34;: تبعات الأزمة الأوكرانية تمتد إلى أنحاء العالم كافة

محمد بن زايد لـ "زيلينسكي": تبعات الأزمة الأوكرانية تمتد إلى أنحاء العالم كافة