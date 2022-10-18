شؤون فلسطينية

"التعاون الإسلامي" ترحب بإلغاء أستراليا اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

"التعاون الإسلامي" ترحب بإلغاء أستراليا اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بإعلان الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، والتزامها بحل الدولتين.

واعتبرت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، هذه الخطوة "مهمة وتنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتدعم الجهود الدولية لإحياء مسار السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

ودعت منظمة التعاون الإسلامي، جميع الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل أن تتراجع عن مواقفها المخالفة للشرعية الدولية.

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