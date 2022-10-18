شؤون فلسطينية

نيابة عن الرئيس: اشتية يقلد الراحل حنا صافية وسام نجمة الاستحقاق من وسام فلسطين

نيابة عن الرئيس: اشتية يقلد الراحل حنا صافية وسام نجمة الاستحقاق من وسام فلسطين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قلّد رئيس الوزراء محمد اشتية، الراحل حنا صافية، وسام نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين.

جاء ذلك خلال استقبال اشتيه، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، عائلة صافية، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، والسفير البرازيلي لدى فلسطين أليساندرو كانديس.

وقال رئيس الوزراء: "نكرم اليوم حنا صافية، باسم السيد الرئيس محمود عباس الذي أراد أن يكرمه على كل ما قام به من أجل فلسطين ورفعة صوتها، هذا الرجل الذي عمل في أمريكا اللاتينية، وكان عضوا في المؤتمر الخامس لحركة فتح وعضوا أيضا في المجلس المركزي وعضوا في المجلس الوطني الفلسطيني، قضى حياته مناضلا سفيرا لفلسطين، ونحن سعداء بوجود عائلته اليوم لتستلم هذا الوسام".

وأضاف اشتية: "نترحم على روح فقيدنا الدكتور حنا صافية، وأحيي أيضا الصديق عفيف صافية الذي هو أيضا علم من أعلام فلسطين وقضى معظم عمله في السلك الدبلوماسي، رافعا راية فلسطين في كل أماكن العالم".

من جانبها شكرت عائلة الفقيد، التي ضمت نجله اميل ياسر، وشقيقيه عفيف وديانا صافية، السيد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء على هذا التكريم، ناقلة تحياتها وتقديرها للسيد الرئيس.

وكان السيد الرئيس قد قرر منح المناضل الوطني حنا صافية، نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين، تقديرا لدوره الوطني والنضالي المشرف، خلال عمله في قيادة وخدمة الجالية الفلسطينية، وتثمينا لجهوده في تعزيز مكانة القضية الفلسطينية في البرازيل ودول أمريكا اللاتينية.

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