"المواصفات والمقاييس" تطلق مسابقة الزيت الذهبي لعام 2022

رام الله - دنيا الوطنأطلقت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية مسابقة " الزيت الذهبي "، التي تنظمها للعام الرابع عشر على التوالي، بهدف المساهمة في رفع جودة الزيت الفلسطيني وزيادة القدرة التنافسية لتسويق زيت الزيتون الفلسطيني محلياً وعالمياً.وبينت، أن المسابقة تهدف الى تحفيز المزارعين والمنتجين لرفع مستوى جودة زيت الزيتون البكر الممتاز، وتحسين وتطوير هذا المنتج في الاسواق المحلية والخارجية لمنح سلسلة الانتاج فرصة أقوى للمنافسة من خلال تطبيق الممارسات الزراعية والانتاجية الجيدة والتي تؤدي الى تطوير جودة الزيت، بعد استيفاء متطلبات المواصفات المحلية والدولية.تأتي هذه المسابقة بالتعاون مع، وزارة الاقتصاد، وزارة الزراعة، مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني، بتنظيم جائزة الزيتون الذهبية لــ (زيت الزيتون البكر الممتاز) برعاية من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وبال تريد والإغاثة الزراعية، واتحاد لجان العمل الزراعي، والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونقابة المهندسين الزراعيين، وجامعة بير زيت- مركز مختبرات الفحوص، والمركز الفلسطيني للبحوث والتنمية الزراعية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO).من جهتها دعت المؤسسة، المزارعين والجمعيات المنتجة وشركات التعبئة التقدم والتنافس على ثلاث مراكز الاول (الزيت الذهبي)، والثاني (الزيت الفضي)، والثالث (الزيت البرونزي)، وتسلم العينات في موعد اقصاه 17/11/2022، في أحد مكاتب المؤسسة (رام الله، الخليل، نابلس، غزة).يشتمل برنامج المسابقة على تعبئة طلب التسجيل لكل عينة، ومن ثم تبدأ المرحلة الأولى والمتمثلة بفحص عينات زيت الزيتون، حيث يقوم مختبر مؤسسة المواصفات بإجراء التقييم الحسي (فحص التذوق) والتحليل الكيميائي لاختيار العينات المطابقة لمتطلبات المواصفة الفلسطينية رقم (188) الخاصة بزيت الزيتون لتصنيف الزيت البكر الممتاز.وبينت المؤسسة ان العينات التي يحق لها الاشتراك في المرحلة الثانية، وهي العينات التي تحقق المتطلبات التالية "الحموضة أقل من 0.7%، ومؤشر البروكسيد أقل من 15 مليمكافئ من الاكسجين/ كغم، وخلو التقييم الحسي (فحص التذوق) من العيوب، وبناء على التقييم الحسي سيقوم الفريق الوطني الفلسطيني لتذوق زيت الزيتون، باختيار أفضل عشر عينات على الاقل للانتقال إلى المرحلة الثانية والنهائية، حيث ستقوم المؤسسة بالاتصال بمن سيتم اختيارهم للمرحلة النهائية للمسابقة لسحب عينات جديدة من الموقع من نفس الدفعة (الوجبة) المقدمة بالمرحلة الأولى.ويقوم الفريق الوطني الفلسطيني لتذوق زيت الزيتون، باختيار أفضل خمس عينات على الاقل من العينات التي انتقلت للمرحلة النهائية بالترتيب الأول – الثاني –الثالث كفائزين بالمسابقة بناء على التقييم الحسي، وسيتم توزيع جوائز قيمة في احتفال رسمي بناء على التقييم وتسليم الشهادات للمشاركين تحت رعاية معالي وزيرة الاقتصاد الوطني ومعالي وزير الزراعة.تدعوكم مؤسسة المواصفات والمقاييس للاطلاع على تفاصيل تعليمات الجائزة من خلال زيارة الموقع الالكتروني.