"العربية الفلسطينية": انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى جريمة ضد الإنسانية





واعتبر أن الاستمرار بسياسة الصمت تجاه ممارسة الاحتلال يشكل دعماً للاحتلال ويبقيها كياناً فوق القانون.



وأهاب سلامة، بجماهير شعبنا بمواصلة حملات الاسناد للأسرى في سجون الاحتلال وتكثيف الفعاليات والمسيرات المطالبة بالإفراج عنهم، والتأكيد أن أسرانا الابطال ليسوا وحدهم في معركة الصمود والكرامة التي يخوضونها، وأن الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته وتوجهاته معهم وخلفهم في هذه المعركة حتى يتحقق النصر بالإفراج عنهم جميعا ليحييوا حياة كريمة تليق ومستوى تضحياتهم.



رام الله - دنيا الوطنقال أحمد سلامة، عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية، أن ما يمارسه الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية وتستوجب العقاب وتفرض على المجتمع الدولي إدانة الاحتلال والزامه بقواعد معاملة الاسرى وفق القانون الدولي والاتفاقيات الدولية كاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكولات المعدلة لها.وأضاف سلامة في تصريح صحفي له اليوم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاحتلال يواصل سياساته الاجرامية بحق الاسرى الفلسطينيين من خلال الاهمال الطبي المتعمد والذي ادى لاستشهاد العديد منهم ولا زال يهدد العديد من الاسرى المرضى بإصراره على ابقائهم قيد الاسر بالرغم مما يعانوه من امراض خطيرة وتحتاج لعناية طبية، وكأنه بذلك يمارس الاعدام البطيء بحقهم، مستشهداً بوضع الاسير ناصر ابو حميد الذي دخل مرحلة الخطر الشديد على حياته ويحتاج لتدخل علاجي عاجل ولا زال الاحتلال يرفض الافراج عنه.ودعا سلامة، كافة هيئات حقوق الانسان الدولية ومنظمة الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالقيام بواجباتها تجاه اسرانا، وفضح الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل إدارات السجون والضغط على الاحتلال من اجل تقديم العناية الطبية اللازمة والافراج العاجل عن الاسرى المرضى، مطالباً المجتمع الدولي بالتوقف امام مسؤولياته ومعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني عامة والأسرى خاصة.