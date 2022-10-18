شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية": انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى جريمة ضد الإنسانية

"العربية الفلسطينية": انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى جريمة ضد الإنسانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال أحمد سلامة، عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية، أن ما يمارسه الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية وتستوجب العقاب وتفرض على المجتمع الدولي إدانة الاحتلال والزامه بقواعد معاملة الاسرى وفق القانون الدولي والاتفاقيات الدولية كاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكولات المعدلة لها.

وأضاف سلامة في تصريح صحفي له اليوم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاحتلال يواصل سياساته الاجرامية بحق الاسرى الفلسطينيين من خلال الاهمال الطبي المتعمد والذي ادى لاستشهاد العديد منهم ولا زال يهدد العديد من الاسرى المرضى بإصراره على ابقائهم قيد الاسر بالرغم مما يعانوه من امراض خطيرة وتحتاج لعناية طبية، وكأنه بذلك يمارس الاعدام البطيء بحقهم، مستشهداً بوضع الاسير ناصر ابو حميد الذي دخل مرحلة الخطر الشديد على حياته ويحتاج لتدخل علاجي عاجل ولا زال الاحتلال يرفض الافراج عنه.

ودعا سلامة، كافة هيئات حقوق الانسان الدولية ومنظمة الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالقيام بواجباتها تجاه اسرانا، وفضح الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل إدارات السجون والضغط على الاحتلال من اجل تقديم العناية الطبية اللازمة والافراج العاجل عن الاسرى المرضى، مطالباً المجتمع الدولي بالتوقف امام مسؤولياته ومعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني عامة والأسرى خاصة.

واعتبر أن الاستمرار بسياسة الصمت تجاه ممارسة الاحتلال يشكل دعماً للاحتلال ويبقيها كياناً فوق القانون.

وأهاب سلامة، بجماهير شعبنا بمواصلة حملات الاسناد للأسرى في سجون الاحتلال وتكثيف الفعاليات والمسيرات المطالبة بالإفراج عنهم، والتأكيد أن أسرانا الابطال ليسوا وحدهم في معركة الصمود والكرامة التي يخوضونها، وأن الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته وتوجهاته معهم وخلفهم في هذه المعركة حتى يتحقق النصر بالإفراج عنهم جميعا ليحييوا حياة كريمة تليق ومستوى تضحياتهم.

أخبار ذات صلة

اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 ترحب بما أكدته (أونروا) بالسعي لجلب تمويل لتعويضهم

اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 ترحب بما أكدته (أونروا) بالسعي لجلب تمويل لتعويضهم

سنغافورة تفتتح مكتب تمثيل رسمي لها لدى فلسطين

سنغافورة تفتتح مكتب تمثيل رسمي لها لدى فلسطين

أبو كرش: تلاعب الاحتلال بمواعيد الزيارات انتهاك للقانون الدولي والإنساني

أبو كرش: تلاعب الاحتلال بمواعيد الزيارات انتهاك للقانون الدولي والإنساني

رأفت: حكومات إسرائيل المتعاقبة دوماً تعطي الأولوية لتهويد القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان الاستعماري

رأفت: حكومات إسرائيل المتعاقبة دوماً تعطي الأولوية لتهويد القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان الاستعماري

خاطر: (عرين الأسود) تمثل فكرة المقاومة ومنهج تحدي الاحتلال وأدواته

خاطر: (عرين الأسود) تمثل فكرة المقاومة ومنهج تحدي الاحتلال وأدواته

تفاصيل لقاء اشتية بوزير الخارجية والتعليم السنغافوري

تفاصيل لقاء اشتية بوزير الخارجية والتعليم السنغافوري

(وكر الصقور): أي مساس بمنفذ عملية شعفاط ليس بمصلحة الاحتلال

(وكر الصقور): أي مساس بمنفذ عملية شعفاط ليس بمصلحة الاحتلال

&#34;الوادية&#34; يشكر مصر والجزائر ويحمل الفصائل مسؤولية فشل المصالحة

"الوادية" يشكر مصر والجزائر ويحمل الفصائل مسؤولية فشل المصالحة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 ترحب بما أكدته (أونروا) بالسعي لجلب تمويل لتعويضهم

اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 ترحب بما أكدته (أونروا) بالسعي لجلب تمويل لتعويضهم

سنغافورة تفتتح مكتب تمثيل رسمي لها لدى فلسطين

سنغافورة تفتتح مكتب تمثيل رسمي لها لدى فلسطين

أبو كرش: تلاعب الاحتلال بمواعيد الزيارات انتهاك للقانون الدولي والإنساني

أبو كرش: تلاعب الاحتلال بمواعيد الزيارات انتهاك للقانون الدولي والإنساني

رأفت: حكومات إسرائيل المتعاقبة دوماً تعطي الأولوية لتهويد القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان الاستعماري

رأفت: حكومات إسرائيل المتعاقبة دوماً تعطي الأولوية لتهويد القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان الاستعماري

خاطر: (عرين الأسود) تمثل فكرة المقاومة ومنهج تحدي الاحتلال وأدواته

خاطر: (عرين الأسود) تمثل فكرة المقاومة ومنهج تحدي الاحتلال وأدواته

تفاصيل لقاء اشتية بوزير الخارجية والتعليم السنغافوري

تفاصيل لقاء اشتية بوزير الخارجية والتعليم السنغافوري

(وكر الصقور): أي مساس بمنفذ عملية شعفاط ليس بمصلحة الاحتلال

(وكر الصقور): أي مساس بمنفذ عملية شعفاط ليس بمصلحة الاحتلال

&#34;الوادية&#34; يشكر مصر والجزائر ويحمل الفصائل مسؤولية فشل المصالحة

"الوادية" يشكر مصر والجزائر ويحمل الفصائل مسؤولية فشل المصالحة

منوعات

شاهد: ياسمين صبري تلفت الأنظار بإطلالة مميزة وتغيير واضح في ملامحها

شاهد: ياسمين صبري تلفت الأنظار بإطلالة مميزة وتغيير واضح في ملامحها

شاهد: لميس الحديدي تهاجم أسرة شيرين عبد الوهاب

شاهد: لميس الحديدي تهاجم أسرة شيرين عبد الوهاب

شاهد: مصطفى كامل يهدد مطربي المهرجانات &#34;ستكون وقفة قاتلة&#34;

شاهد: مصطفى كامل يهدد مطربي المهرجانات "ستكون وقفة قاتلة"

شاهد: فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني بطريقة عنيفة

شاهد: فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني بطريقة عنيفة

شاهد: محمد الترك ينشر تدوينة هندية ويتراجع عن طلاقه من دنيا بطمة

شاهد: محمد الترك ينشر تدوينة هندية ويتراجع عن طلاقه من دنيا بطمة

شاهد: نادين الراسي تستذكر شقيقها الراحل جورج بفيديو مؤثر

شاهد: نادين الراسي تستذكر شقيقها الراحل جورج بفيديو مؤثر

فنانة مصرية تخفي مرضها خلال التصوير وترحل قبل عرض المسلسل

فنانة مصرية تخفي مرضها خلال التصوير وترحل قبل عرض المسلسل

شاهد: منتجة مصرية تفجر مفاجآت بما حدث مع شيرين بعد التعدي عليها بالضرب

شاهد: منتجة مصرية تفجر مفاجآت بما حدث مع شيرين بعد التعدي عليها بالضرب

شاهد: عمر كمال يضع حد لمتابعيه ويكشف حقيقة خطوبته من طليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: عمر كمال يضع حد لمتابعيه ويكشف حقيقة خطوبته من طليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: محمد الشرنوبي يفاجئ جمهوره بخبر سار

شاهد: محمد الشرنوبي يفاجئ جمهوره بخبر سار

عربي

ولي عهد الكويت: على المواطن مسائلة ومحاسبة النواب بعد انتخابهم

ولي عهد الكويت: على المواطن مسائلة ومحاسبة النواب بعد انتخابهم

الإمارات تدعم بيان &#34;الخارجية السعودية&#34; بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج

الإمارات تدعم بيان "الخارجية السعودية" بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج

مسؤولة أممية: تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان

مسؤولة أممية: تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان

محمد بن زايد لـ &#34;زيلينسكي&#34;: تبعات الأزمة الأوكرانية تمتد إلى أنحاء العالم كافة

محمد بن زايد لـ "زيلينسكي": تبعات الأزمة الأوكرانية تمتد إلى أنحاء العالم كافة