هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال تؤجل البت بطلب الافراج المبكر عن الأسيرات المقدسيات (جعابيص،عواد وسليمان)

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن محكمة صلح الناصرة أجلت خلال جلستا المنعقدة اليوم الثلاثاء، البث في طلب الافراج المبكر (ثلثي المدة)/شليش، عن الأسيرات المقدسيات (إسراء جعبيص، ملك سليمان، ونورهان عواد) حتى تاريخ 20 كانون أول/ديسمبر القادم.وأوضحت الهيئة، ان المحامي الذي ترافع عن الاسيرات المقدسيات الثلاثة محامي الهيئة علي السعدي، والذي أشار أن قرار تأجيل البت في طلب الافراج المبكر جاء لغاية الحصول على تقرير تأهيل.وبينت الهيئة أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل الأسيرة إسراء جعابص خلال عام 2015 بعد تفجير مركبتها وإصاباتها بحروق بليغة بجسدها لا زالت تعاني منها حتى الآن، وصدر بحقها حكماً بالسجن 11 عاماً ونصف، والاسيرة ملك سليمان كانت قد اعتقلت خلال عام 2016 وكانت تبلغ حينها 16 عاماً وصدر حكماً بحقها بالسجن 9 سنوات.ويُشار إلى أن الأسيرة نورهان عواد اعتقلت خلال عام 2015 وكانت تبلغ من العمر 13 عاماً وأصيبت حينها بإصابات بليغة وصدر حكماً بحقها بالسجن 10 سنوات، علماً بأن الأسيرات الثلاث يقضين فترة حكمن بمعتقل "الدامون".