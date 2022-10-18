"التعاون الإسلامي" ترحب بإعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل





واعتبرت المنظمة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، هذه الخطوة مهمة وتنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتدعم الجهود الدولية لإحياء مسار السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.





كما دعت جميع الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل أن تتراجع عن مواقفها المخالفة للشرعية الدولية.



رام الله - دنيا الوطنرحبت منظمة التعاون الإسلامي بإعلان الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، والتزامها بحل الدولتين.