مجدلاني يثمن قرار أستراليا حول القدس يعتبره يعبر عن احترامها للحقوق المشروعة لشعبنا

وأضاف مجدلاني: "نقدر هذا القرار الذي اتخذه زعيم حزب العمال الاسترالي أنتوني ألبانيز، وحكومته الذي يعبر عن احترام استراليا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، التي أقرتها الشرعية الدولية، وبما يساهم في انقاذ حل الدولتين" .



وجدد الدعوة لكافة الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، بإعادة النظر بموقفها والتراجع عنه، قائلا أن على تلك الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يعزز من امن واستقرار المنطقة

رام الله - دنيا الوطنثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني، بقرار استراليا التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وتمسكها بحل الدولتين.وقال د. مجدلاني في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن قرار الحكومة الاسترالية الشجاع والذي يأتي انسجاماً مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واحترام للمبادئ والاعتراف الدولية، والذي يؤكد أن القدس محتلة ولا يجوز لاية دولة الاعتراف بسيادة الاحتلال عليها، داعيا استراليا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية .