آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء.
وأوضحت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (200) من الكشف رقم (2022/35) بالإضافة للحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/40)
وشددت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.
ولفتت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.
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