شؤون فلسطينية

"المنظمات الأهلية": سياسة العقوبات الجماعية جريمة حرب والأولوية لتثبيت صمود الناس فوق أرضهم

"المنظمات الأهلية": سياسة العقوبات الجماعية جريمة حرب والأولوية لتثبيت صمود الناس فوق أرضهم
جانب من حصار نابلس
رام الله - دنيا الوطن
قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن سياسة العقوبات الجماعية جريمة حرب، مشيرة إلى أن الأولوية لتثبيت صمود الناس فوق أرضهم.

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن سلطات الاحتلال تواصل فرض حصارها الظالم على محافظة نابلس لليوم التاسع على التوالي عبر نشر الحواجز العسكرية واغلاق مداخلها بالسواتر الترابية والمكعبات الحجرية، وتمنع حرية الحركة والتنقل من والى المدينة وتحرم ما يزيد عن 420 الف مواطن من الحركة بما فيها وصولهم لاماكن عملهم ومبتغياتهم ودراستهم فيما تكثف من اقتحاماتها اليومية للمدينة وبلداتها وتنشر الدبابات على الجبال المحيطة بها، وهو ما يجري أيضا في شعفاط وعناتا وبلدات وقرى القدس المحتلة ومناطق عديدة أخرى لا سيما جنين وشمال الضفة الغربية بشكل عام ومواصلة عمليات الإعدام الميداني والقتل بدم بارد يترافق ذلك كله مع اطلاق ايدي المستوطنين لتصعيد اعتداءاتهم  على المزارعين، ومهاجمة القرى والبلدات، واغلاق مفترقات الطرق والشوارع وقطع الأشجار بحماية كاملة من جيش الاحتلال وتاتي في سياق الاستفراد بمناطق محددة وتكريس واقع الكنتونات والمعازل العنصرية.

وترى شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في هذه الممارسات بالتزامن مع قرب اجراء الانتخابات في اسرائيل، والخشية من تصاعدها بشكل اكثر اتساعا خلال الايام المقبلة بانه بمثابة حرب مفتوحة  تشنها دولة الاحتلال لكي الوعي الفلسطيني، وتطويع الارادة الفلسطينية للقبول بالتعايش مع واقع الاحتلال، وهي تندرج في اطار سياسة العقوبات الجماعية وما تطلق عليه سلطات الاحتلال "معركة جز العشب" وهو محاولة لضرب الحاضنة الشعبية والهبة المتواصلة رفضا للاحتلال واجراءاته العنصرية، وتنص المواثيق الدولية على تجريم القيام بهذه الممارسات من قبل قوة الاحتلال وتحرمها بشكل كامل لا سيما اتفاقيات جنيف للعام 1949 والعهد الدولي لحقوق الانسان وجميع القوانين الدولية التي تنظر للعقوبات الجماعية على انها  جريمة حرب تستوجب الملاحقة والمعاقبة عليها .

وتؤكد الشبكة ان هذه السياسات العدوانية للاحتلال لا تنفصل عن الحصار الظالم على قطاع غزة او استهداف القدس المحتلة والاغوار وهي محاولة لفرض حل الامر الواقع على الشعب الفلسطيني الامر الذي يتطلب العمل بشكل فوري على تحقيق الوحدة الداخلية وانهاء الانقسام، واعتماد استراتيجية مغايرة ترتقي بمستوى العمل الفلسطيني على المستوى الشعبي والرسمي والوطني بما في ذلك التوجه لإنهاء جميع اشكال العلاقة مع الاحتلال وسحب الاعتراف بها  والتوافق على خطة عمل وطنية تعزز البيئة العامة للمقاومة الشعبية الى جانب الضغط بكل الوسائل المتاحة دوليا لإسراع الخطوات الهادفة لمحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما تؤكد الشبكة اهمية العمل على اعادة النظر بوظيفة السلطة برمتها ووضع خطة تساعد في تثبيت الناس فوق ارضهم رفضا لمحاولات الاقتلاع والتطهير العرقي ووضع سلم اولويات يعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطن بما يعزز وجوده وصموده الوطني، كما تؤكد الشبكة اهمية العمل عل فتح حوار داخلي ووضع التوجهات العامة التي تساعد على حالة الاستنهاض الوطني لمواجهة التحديات بما يحافظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

نيابة عن الرئيس: اشتية يقلد الراحل حنا صافية وسام نجمة الاستحقاق من وسام فلسطين

نيابة عن الرئيس: اشتية يقلد الراحل حنا صافية وسام نجمة الاستحقاق من وسام فلسطين

&#34;المواصفات والمقاييس&#34; تطلق مسابقة الزيت الذهبي لعام 2022

"المواصفات والمقاييس" تطلق مسابقة الزيت الذهبي لعام 2022

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى جريمة ضد الإنسانية

"العربية الفلسطينية": انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى جريمة ضد الإنسانية

&#34;العمل&#34; بغزة تنشر رابط فحص ترشيح الأسماء لتصاريح العمل

"العمل" بغزة تنشر رابط فحص ترشيح الأسماء لتصاريح العمل

هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال تؤجل البت بطلب الافراج المبكر عن الأسيرات المقدسيات (جعابيص،عواد وسليمان)

هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال تؤجل البت بطلب الافراج المبكر عن الأسيرات المقدسيات (جعابيص،عواد وسليمان)

&#34;الديمقراطية&#34; ترحب بقرار أستراليا سحب اعترافها بالقدس عاصمة دولة الاحتلال

"الديمقراطية" ترحب بقرار أستراليا سحب اعترافها بالقدس عاصمة دولة الاحتلال

&#34;التعاون الإسلامي&#34; ترحب بإعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

"التعاون الإسلامي" ترحب بإعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

مجدلاني يثمن قرار أستراليا حول القدس يعتبره يعبر عن احترامها للحقوق المشروعة لشعبنا

مجدلاني يثمن قرار أستراليا حول القدس يعتبره يعبر عن احترامها للحقوق المشروعة لشعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المواصفات والمقاييس&#34; تطلق مسابقة الزيت الذهبي لعام 2022

"المواصفات والمقاييس" تطلق مسابقة الزيت الذهبي لعام 2022

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى جريمة ضد الإنسانية

"العربية الفلسطينية": انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى جريمة ضد الإنسانية

هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال تؤجل البت بطلب الافراج المبكر عن الأسيرات المقدسيات (جعابيص،عواد وسليمان)

هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال تؤجل البت بطلب الافراج المبكر عن الأسيرات المقدسيات (جعابيص،عواد وسليمان)

&#34;الديمقراطية&#34; ترحب بقرار أستراليا سحب اعترافها بالقدس عاصمة دولة الاحتلال

"الديمقراطية" ترحب بقرار أستراليا سحب اعترافها بالقدس عاصمة دولة الاحتلال

&#34;التعاون الإسلامي&#34; ترحب بإعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

"التعاون الإسلامي" ترحب بإعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

مجدلاني يثمن قرار أستراليا حول القدس يعتبره يعبر عن احترامها للحقوق المشروعة لشعبنا

مجدلاني يثمن قرار أستراليا حول القدس يعتبره يعبر عن احترامها للحقوق المشروعة لشعبنا

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

&#34;الخارجية&#34;: دولة الاحتلال ترتكب المزيد من الجرائم وتستخف بالمطالبات الدولية لوقف التصعيد

"الخارجية": دولة الاحتلال ترتكب المزيد من الجرائم وتستخف بالمطالبات الدولية لوقف التصعيد

منوعات

شاهد: ياسمين صبري تلفت الأنظار بإطلالة مميزة وتغيير واضح في ملامحها

شاهد: ياسمين صبري تلفت الأنظار بإطلالة مميزة وتغيير واضح في ملامحها

شاهد: لميس الحديدي تهاجم أسرة شيرين عبد الوهاب

شاهد: لميس الحديدي تهاجم أسرة شيرين عبد الوهاب

شاهد: مصطفى كامل يهدد مطربي المهرجانات &#34;ستكون وقفة قاتلة&#34;

شاهد: مصطفى كامل يهدد مطربي المهرجانات "ستكون وقفة قاتلة"

شاهد: فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني بطريقة عنيفة

شاهد: فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني بطريقة عنيفة

شاهد: محمد الترك ينشر تدوينة هندية ويتراجع عن طلاقه من دنيا بطمة

شاهد: محمد الترك ينشر تدوينة هندية ويتراجع عن طلاقه من دنيا بطمة

شاهد: نادين الراسي تستذكر شقيقها الراحل جورج بفيديو مؤثر

شاهد: نادين الراسي تستذكر شقيقها الراحل جورج بفيديو مؤثر

فنانة مصرية تخفي مرضها خلال التصوير وترحل قبل عرض المسلسل

فنانة مصرية تخفي مرضها خلال التصوير وترحل قبل عرض المسلسل

شاهد: منتجة مصرية تفجر مفاجآت بما حدث مع شيرين بعد التعدي عليها بالضرب

شاهد: منتجة مصرية تفجر مفاجآت بما حدث مع شيرين بعد التعدي عليها بالضرب

شاهد: عمر كمال يضع حد لمتابعيه ويكشف حقيقة خطوبته من طليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: عمر كمال يضع حد لمتابعيه ويكشف حقيقة خطوبته من طليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: محمد الشرنوبي يفاجئ جمهوره بخبر سار

شاهد: محمد الشرنوبي يفاجئ جمهوره بخبر سار

عربي

ولي عهد الكويت: على المواطن مسائلة ومحاسبة النواب بعد انتخابهم

ولي عهد الكويت: على المواطن مسائلة ومحاسبة النواب بعد انتخابهم

الإمارات تدعم بيان &#34;الخارجية السعودية&#34; بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج

الإمارات تدعم بيان "الخارجية السعودية" بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج

مسؤولة أممية: تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان

مسؤولة أممية: تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان

محمد بن زايد لـ &#34;زيلينسكي&#34;: تبعات الأزمة الأوكرانية تمتد إلى أنحاء العالم كافة

محمد بن زايد لـ "زيلينسكي": تبعات الأزمة الأوكرانية تمتد إلى أنحاء العالم كافة