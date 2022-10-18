شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية": منظمة التحرير ممثل شرعي وحيد وبيت للكل

"العربية الفلسطينية": منظمة التحرير ممثل شرعي وحيد وبيت للكل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شدد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، علي أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي، والوحيد للشعب الفلسطيني، وأنه بيت يتسع لكل الفلسطينيين، مثمنة جهود الجمهورية الجزائرية التي أفضت إلى توقيع الفصائل الفلسطينية علي اتفاق المصالحة.

جاءت تصريحاته هذه خلال حفل استقبال نظمته الجبهة العربية الفلسطينية صباح اليوم ، بمقرها بالمحافظة الوسطى، إحياء لذكرى انطلاقتها الـ ٥٤ ،٢٩ علي التجديد ، بحضور فصائل منظمة التحرير ، حركتي حماس والجهاد الإسلامي،  الوجهاء والمخاتير، واللجان الشعبية الأربعة للاجئين .

وقال عاشور في كلمة الجبهة: "إن  الجبهة العربية الفلسطينية تقف على مسافة واحدة من الفصائل كافة ، وتبذل قصارى جهدها من أجل تقريب وجهات النظر ، وإذابة الخلافات بين الفلسطينيين.

وأضاف: "نعمل ما في وسعنا من أجل إنهاء الانقــســام ، وطي صفحته السوداء التي لم تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدا: " نختلف في الرأي ، لكن الخلاف لا يفسد للود قضية".

وبيّن عاشور أن الرفاق في الجبهة اتخذوا قرارا صائبا بالمحافظة علي استقلالية القرار الوطني الفلسطيني ، وشرعية ووحدانية منظمة التحرير الفلسطينية ، موضحا أن الجبهة ناضلت منذ ٥٤ عاما من أجل الإبقاء علي مركزية القضية الفلسطينية، وتقرير المصير، وتحقيق المشروع الوطني إلى جانب بقية الفصائل الأخرى ، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية ، وعاصمتها القدس المحتلة ، معربا عن شكره لكل الدول التي سعت إلى لم شمل الفلسطينيين من مصر وتركيا وقطر وروسيا انتهاء بالجزائر الشقيقة ، مؤكدا حرصها على وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية المحورية .

من جهته تحدث عادل الطويل ، ممثل حركة  فتح  بالقوى الوطنية و الإسلامية بالمحافظة الوسطى ، عن عمق العلاقات بين الجبهـة و حركته ، ومتانتها ، مشيدا بمواقف الجبهة العربية الفلسطينية الداعمة لمواقف الرئيس عباس وقيادته الحكيمة.

وأكد: "حركة فتح و الجبهة دائما تخرجان بموقف واحد تجاه مختلف القضايا السياسية، لا سيما مخططات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية  من استباحات للمسجد الأقصى، والزحف الاستيطاني بالضفة الغربية".

بدوره ، كشف أيمن أبو شاويش ، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الشعبية للاجئين بالنصيرات ، عن تنسيق عال في توحيد المواقف تجاه قضية اللاجئين ، والحفاظ على م . ت . ف بين اللجنة الشعبية للاجئين بالنصيرات ، واللجان كافة وبين الجبهة العربية الفلسطينية.

وبيّن أن  "هناك تعاونا مشتركا يفتخر به الجميع"، مهنئا الرفاق في الجبهة بذكرى انطلاقتهم الرابعة والخمسين ، والتاسعة والعشرين علي التجديد ، ناقلا تهاني د . أحمد أبوهولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين .

وعلى هامش الحفل، تقدم محمد أبو عريبان، أمين سر الوسطى للجبهة العربية الفلسطينية ببالغ شكره للحضور، مؤكدا أن الجبهة حريصة كل الحرص على نسج علاقات اجتماعية بعيدا عن التجاذبات السياسية.

أخبار ذات صلة

نيابة عن الرئيس: اشتية يقلد الراحل حنا صافية وسام نجمة الاستحقاق من وسام فلسطين

نيابة عن الرئيس: اشتية يقلد الراحل حنا صافية وسام نجمة الاستحقاق من وسام فلسطين

&#34;المواصفات والمقاييس&#34; تطلق مسابقة الزيت الذهبي لعام 2022

"المواصفات والمقاييس" تطلق مسابقة الزيت الذهبي لعام 2022

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى جريمة ضد الإنسانية

"العربية الفلسطينية": انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى جريمة ضد الإنسانية

&#34;العمل&#34; بغزة تنشر رابط فحص ترشيح الأسماء لتصاريح العمل

"العمل" بغزة تنشر رابط فحص ترشيح الأسماء لتصاريح العمل

هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال تؤجل البت بطلب الافراج المبكر عن الأسيرات المقدسيات (جعابيص،عواد وسليمان)

هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال تؤجل البت بطلب الافراج المبكر عن الأسيرات المقدسيات (جعابيص،عواد وسليمان)

&#34;الديمقراطية&#34; ترحب بقرار أستراليا سحب اعترافها بالقدس عاصمة دولة الاحتلال

"الديمقراطية" ترحب بقرار أستراليا سحب اعترافها بالقدس عاصمة دولة الاحتلال

&#34;التعاون الإسلامي&#34; ترحب بإعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

"التعاون الإسلامي" ترحب بإعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

مجدلاني يثمن قرار أستراليا حول القدس يعتبره يعبر عن احترامها للحقوق المشروعة لشعبنا

مجدلاني يثمن قرار أستراليا حول القدس يعتبره يعبر عن احترامها للحقوق المشروعة لشعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المواصفات والمقاييس&#34; تطلق مسابقة الزيت الذهبي لعام 2022

"المواصفات والمقاييس" تطلق مسابقة الزيت الذهبي لعام 2022

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى جريمة ضد الإنسانية

"العربية الفلسطينية": انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى جريمة ضد الإنسانية

هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال تؤجل البت بطلب الافراج المبكر عن الأسيرات المقدسيات (جعابيص،عواد وسليمان)

هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال تؤجل البت بطلب الافراج المبكر عن الأسيرات المقدسيات (جعابيص،عواد وسليمان)

&#34;الديمقراطية&#34; ترحب بقرار أستراليا سحب اعترافها بالقدس عاصمة دولة الاحتلال

"الديمقراطية" ترحب بقرار أستراليا سحب اعترافها بالقدس عاصمة دولة الاحتلال

&#34;التعاون الإسلامي&#34; ترحب بإعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

"التعاون الإسلامي" ترحب بإعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

مجدلاني يثمن قرار أستراليا حول القدس يعتبره يعبر عن احترامها للحقوق المشروعة لشعبنا

مجدلاني يثمن قرار أستراليا حول القدس يعتبره يعبر عن احترامها للحقوق المشروعة لشعبنا

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

&#34;الخارجية&#34;: دولة الاحتلال ترتكب المزيد من الجرائم وتستخف بالمطالبات الدولية لوقف التصعيد

"الخارجية": دولة الاحتلال ترتكب المزيد من الجرائم وتستخف بالمطالبات الدولية لوقف التصعيد

منوعات

شاهد: ياسمين صبري تلفت الأنظار بإطلالة مميزة وتغيير واضح في ملامحها

شاهد: ياسمين صبري تلفت الأنظار بإطلالة مميزة وتغيير واضح في ملامحها

شاهد: لميس الحديدي تهاجم أسرة شيرين عبد الوهاب

شاهد: لميس الحديدي تهاجم أسرة شيرين عبد الوهاب

شاهد: مصطفى كامل يهدد مطربي المهرجانات &#34;ستكون وقفة قاتلة&#34;

شاهد: مصطفى كامل يهدد مطربي المهرجانات "ستكون وقفة قاتلة"

شاهد: فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني بطريقة عنيفة

شاهد: فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني بطريقة عنيفة

شاهد: محمد الترك ينشر تدوينة هندية ويتراجع عن طلاقه من دنيا بطمة

شاهد: محمد الترك ينشر تدوينة هندية ويتراجع عن طلاقه من دنيا بطمة

شاهد: نادين الراسي تستذكر شقيقها الراحل جورج بفيديو مؤثر

شاهد: نادين الراسي تستذكر شقيقها الراحل جورج بفيديو مؤثر

فنانة مصرية تخفي مرضها خلال التصوير وترحل قبل عرض المسلسل

فنانة مصرية تخفي مرضها خلال التصوير وترحل قبل عرض المسلسل

شاهد: منتجة مصرية تفجر مفاجآت بما حدث مع شيرين بعد التعدي عليها بالضرب

شاهد: منتجة مصرية تفجر مفاجآت بما حدث مع شيرين بعد التعدي عليها بالضرب

شاهد: عمر كمال يضع حد لمتابعيه ويكشف حقيقة خطوبته من طليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: عمر كمال يضع حد لمتابعيه ويكشف حقيقة خطوبته من طليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: محمد الشرنوبي يفاجئ جمهوره بخبر سار

شاهد: محمد الشرنوبي يفاجئ جمهوره بخبر سار

عربي

ولي عهد الكويت: على المواطن مسائلة ومحاسبة النواب بعد انتخابهم

ولي عهد الكويت: على المواطن مسائلة ومحاسبة النواب بعد انتخابهم

الإمارات تدعم بيان &#34;الخارجية السعودية&#34; بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج

الإمارات تدعم بيان "الخارجية السعودية" بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج

مسؤولة أممية: تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان

مسؤولة أممية: تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان

محمد بن زايد لـ &#34;زيلينسكي&#34;: تبعات الأزمة الأوكرانية تمتد إلى أنحاء العالم كافة

محمد بن زايد لـ "زيلينسكي": تبعات الأزمة الأوكرانية تمتد إلى أنحاء العالم كافة