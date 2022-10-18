"العربية الفلسطينية": منظمة التحرير ممثل شرعي وحيد وبيت للكل
شدد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، علي أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي، والوحيد للشعب الفلسطيني، وأنه بيت يتسع لكل الفلسطينيين، مثمنة جهود الجمهورية الجزائرية التي أفضت إلى توقيع الفصائل الفلسطينية علي اتفاق المصالحة.
جاءت تصريحاته هذه خلال حفل استقبال نظمته الجبهة العربية الفلسطينية صباح اليوم ، بمقرها بالمحافظة الوسطى، إحياء لذكرى انطلاقتها الـ ٥٤ ،٢٩ علي التجديد ، بحضور فصائل منظمة التحرير ، حركتي حماس والجهاد الإسلامي، الوجهاء والمخاتير، واللجان الشعبية الأربعة للاجئين .
وقال عاشور في كلمة الجبهة: "إن الجبهة العربية الفلسطينية تقف على مسافة واحدة من الفصائل كافة ، وتبذل قصارى جهدها من أجل تقريب وجهات النظر ، وإذابة الخلافات بين الفلسطينيين.
وأضاف: "نعمل ما في وسعنا من أجل إنهاء الانقــســام ، وطي صفحته السوداء التي لم تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدا: " نختلف في الرأي ، لكن الخلاف لا يفسد للود قضية".
وبيّن عاشور أن الرفاق في الجبهة اتخذوا قرارا صائبا بالمحافظة علي استقلالية القرار الوطني الفلسطيني ، وشرعية ووحدانية منظمة التحرير الفلسطينية ، موضحا أن الجبهة ناضلت منذ ٥٤ عاما من أجل الإبقاء علي مركزية القضية الفلسطينية، وتقرير المصير، وتحقيق المشروع الوطني إلى جانب بقية الفصائل الأخرى ، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية ، وعاصمتها القدس المحتلة ، معربا عن شكره لكل الدول التي سعت إلى لم شمل الفلسطينيين من مصر وتركيا وقطر وروسيا انتهاء بالجزائر الشقيقة ، مؤكدا حرصها على وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية المحورية .
من جهته تحدث عادل الطويل ، ممثل حركة فتح بالقوى الوطنية و الإسلامية بالمحافظة الوسطى ، عن عمق العلاقات بين الجبهـة و حركته ، ومتانتها ، مشيدا بمواقف الجبهة العربية الفلسطينية الداعمة لمواقف الرئيس عباس وقيادته الحكيمة.
وبيّن عاشور أن الرفاق في الجبهة اتخذوا قرارا صائبا بالمحافظة علي استقلالية القرار الوطني الفلسطيني ، وشرعية ووحدانية منظمة التحرير الفلسطينية ، موضحا أن الجبهة ناضلت منذ ٥٤ عاما من أجل الإبقاء علي مركزية القضية الفلسطينية، وتقرير المصير، وتحقيق المشروع الوطني إلى جانب بقية الفصائل الأخرى ، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية ، وعاصمتها القدس المحتلة ، معربا عن شكره لكل الدول التي سعت إلى لم شمل الفلسطينيين من مصر وتركيا وقطر وروسيا انتهاء بالجزائر الشقيقة ، مؤكدا حرصها على وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية المحورية .
من جهته تحدث عادل الطويل ، ممثل حركة فتح بالقوى الوطنية و الإسلامية بالمحافظة الوسطى ، عن عمق العلاقات بين الجبهـة و حركته ، ومتانتها ، مشيدا بمواقف الجبهة العربية الفلسطينية الداعمة لمواقف الرئيس عباس وقيادته الحكيمة.
وأكد: "حركة فتح و الجبهة دائما تخرجان بموقف واحد تجاه مختلف القضايا السياسية، لا سيما مخططات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية من استباحات للمسجد الأقصى، والزحف الاستيطاني بالضفة الغربية".
بدوره ، كشف أيمن أبو شاويش ، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الشعبية للاجئين بالنصيرات ، عن تنسيق عال في توحيد المواقف تجاه قضية اللاجئين ، والحفاظ على م . ت . ف بين اللجنة الشعبية للاجئين بالنصيرات ، واللجان كافة وبين الجبهة العربية الفلسطينية.
بدوره ، كشف أيمن أبو شاويش ، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الشعبية للاجئين بالنصيرات ، عن تنسيق عال في توحيد المواقف تجاه قضية اللاجئين ، والحفاظ على م . ت . ف بين اللجنة الشعبية للاجئين بالنصيرات ، واللجان كافة وبين الجبهة العربية الفلسطينية.
وبيّن أن "هناك تعاونا مشتركا يفتخر به الجميع"، مهنئا الرفاق في الجبهة بذكرى انطلاقتهم الرابعة والخمسين ، والتاسعة والعشرين علي التجديد ، ناقلا تهاني د . أحمد أبوهولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين .
وعلى هامش الحفل، تقدم محمد أبو عريبان، أمين سر الوسطى للجبهة العربية الفلسطينية ببالغ شكره للحضور، مؤكدا أن الجبهة حريصة كل الحرص على نسج علاقات اجتماعية بعيدا عن التجاذبات السياسية.
وعلى هامش الحفل، تقدم محمد أبو عريبان، أمين سر الوسطى للجبهة العربية الفلسطينية ببالغ شكره للحضور، مؤكدا أن الجبهة حريصة كل الحرص على نسج علاقات اجتماعية بعيدا عن التجاذبات السياسية.
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