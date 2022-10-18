"العربية الفلسطينية": منظمة التحرير ممثل شرعي وحيد وبيت للكل









بدوره ، كشف أيمن أبو شاويش ، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الشعبية للاجئين بالنصيرات ، عن تنسيق عال في توحيد المواقف تجاه قضية اللاجئين ، والحفاظ على م . ت . ف بين اللجنة الشعبية للاجئين بالنصيرات ، واللجان كافة وبين الجبهة العربية الفلسطينية.

وبيّن أن "هناك تعاونا مشتركا يفتخر به الجميع"، مهنئا الرفاق في الجبهة بذكرى انطلاقتهم الرابعة والخمسين ، والتاسعة والعشرين علي التجديد ، ناقلا تهاني د . أحمد أبوهولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين .



وعلى هامش الحفل، تقدم محمد أبو عريبان، أمين سر الوسطى للجبهة العربية الفلسطينية ببالغ شكره للحضور، مؤكدا أن الجبهة حريصة كل الحرص على نسج علاقات اجتماعية بعيدا عن التجاذبات السياسية.

وأكد: "حركة فتح و الجبهة دائما تخرجان بموقف واحد تجاه مختلف القضايا السياسية، لا سيما مخططات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية من استباحات للمسجد الأقصى، والزحف الاستيطاني بالضفة الغربية".بدوره ، كشف أيمن أبو شاويش ، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الشعبية للاجئين بالنصيرات ، عن تنسيق عال في توحيد المواقف تجاه قضية اللاجئين ، والحفاظ على م . ت . ف بين اللجنة الشعبية للاجئين بالنصيرات ، واللجان كافة وبين الجبهة العربية الفلسطينية.

وأضاف: "نعمل ما في وسعنا من أجل إنهاء الانقــســام ، وطي صفحته السوداء التي لم تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدا: " نختلف في الرأي ، لكن الخلاف لا يفسد للود قضية".وبيّن عاشور أن الرفاق في الجبهة اتخذوا قرارا صائبا بالمحافظة علي استقلالية القرار الوطني الفلسطيني ، وشرعية ووحدانية منظمة التحرير الفلسطينية ، موضحا أن الجبهة ناضلت منذ ٥٤ عاما من أجل الإبقاء علي مركزية القضية الفلسطينية، وتقرير المصير، وتحقيق المشروع الوطني إلى جانب بقية الفصائل الأخرى ، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية ، وعاصمتها القدس المحتلة ، معربا عن شكره لكل الدول التي سعت إلى لم شمل الفلسطينيين من مصر وتركيا وقطر وروسيا انتهاء بالجزائر الشقيقة ، مؤكدا حرصها على وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية المحورية .من جهته تحدث عادل الطويل ، ممثل حركة فتح بالقوى الوطنية و الإسلامية بالمحافظة الوسطى ، عن عمق العلاقات بين الجبهـة و حركته ، ومتانتها ، مشيدا بمواقف الجبهة العربية الفلسطينية الداعمة لمواقف الرئيس عباس وقيادته الحكيمة.