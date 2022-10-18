شؤون فلسطينية

"حماية" يستنكر اعتقال قوات الاحتلال (12) مواطن في محافظات الضفة ويطالب بوضع حد للتوغل

"حماية" يستنكر اعتقال قوات الاحتلال (12) مواطن في محافظات الضفة ويطالب بوضع حد للتوغل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
استنكر مركز حماية لحقوق الإنسان تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات غير مسبوقة طالت عدد كبير من المواطنين من مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب متابعة المركز  فقد شنت قوات الاحتلال فجر يوم الأربعاء الموافق 3 شباط/ فبراير 2022 حملة مداهمات اعتقلت خلالها  (12) مواطن  في أنحاء متفرقة من  مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال محافظة طولكرم واعتقلت المحرر جمال عجاج من صيدا بطولكرم (كما اعتقلت)أربعة شبان من البلدة القديمة مدينة نابلس، وفي سلواد شرق رام الله تم اعتقال ياسين صبحي حامد، وعماد ياسين حامد وأحمد ياسين حامد وتم اعتقال حسان أبو حسين من الخليل و محمد حمزة عبيد من القدس، وليث كسابرة من بيت عنان شمال غرب العاصمة المحتلة

وإذ يستنكر المركز استمرار تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، فإنه يؤكد على ما يلي:                        
 أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة المتمثلة بالاعتداءات والمداهمات والاعتقال وما يرافقها من إهانة وإذلال تمثل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

ضرورة قيام المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة التغول على أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني التي تمارسها سلطات الاحتلال الحربي في الأراضي الفلسطينية.

قيام الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإيجاد آلية من أجل توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ضرورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بالمضي في مسار ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

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