إسطنبول تستضيف الدورة (12) لمؤتمر وزراء الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي



ويخاطب معالي الأمين العام للمنظمة، السيد حسين إبراهيم طه، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حيث من المرتقب أن يسلط الضوء على دور المنظمة في المجالات الإعلامية المختلفة، بما يصب بالنفع على الدول الأعضاء وإبراز دورها في مختلف المجالات والقضايا.



ومن المقرر أن يبحث المؤتمر عدة ملفات أبرزها أهمية تكثيف العمل الإعلامي لمصلحة القضية الفلسطينية والقدس الشريف، وتسليط الضوء على الدول الأعضاء في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى دور المنظمة في مجال مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتقديم صورة صحيحة عن الإسلام، ونبذ التطرف والإرهاب في الأوساط الإعلامية، فضلا عن تناول قضايا تتعلق بتطوير القدرات البشرية والتدريب في أوساط الإعلاميين في العالم الإسلامي.



رام الله - دنيا الوطنتعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام، تحت عنوان: (دورة: مناهضة التضليل الإعلامي وظاهرة الإسلاموفوبيا في عصر ما بعد الحقيقة)، وذلك في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، يومي 21 و22 أكتوبر 2022.