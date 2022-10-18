شؤون فلسطينية

"الخارجية" ترحب بقرار أستراليا وتطالبها الاعتراف بدولة فلسطين

"الخارجية" ترحب بقرار أستراليا وتطالبها الاعتراف بدولة فلسطين
وزيرة الخارجية الأسترالية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بقرار الحكومة الأسترالية  إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعة بذلك عن القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة.

واعتبرت الوزارة في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "هذا القرار تصويب إيجابي لموقف استراليا، بما ينسجم مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية".

كما ثمنت دعوة استراليا لتطبيق حل الدولتين، والتمسك به، واعتبار القدس موضوع أساس قضايا الحل النهائي التفاوضية وفقا للشرعية الدولية.

وأكدت أن هذا القرار الاسترالي يدعم الجهود الدولية والإقليمية، الرامية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وحرصا استرالياً متقدما على تحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع والمنطقة عبر استعادة الافق السياسي لحل الصراع.

ودعت جميع الدول التي اتخذت قرارات خاطئة بشأن القدس أن تحذو حذو استراليا وتتراجع عن قراراتها السابقة.

وأشارت إلى أن تتنظر في ذات الوقت من حكومة استراليا الانتقال نحو الخطوة الأهم وهي الاعتراف بدولة فلسطين، تجسيدا لالتزامها بمبدأ حل الدولتين، والتزاما منها بقرارات حزب العمال الحاكم والذي تبنى رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، وطالب حكومته بتنفيذ ذلك الاعتراف. 

كما أدانت بشدة ردود الفعل الإسرائيلية على قرار استراليا، واعتبرتها غير مبررة وامعانا إسرائيليا رسميا في التمرد والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تعكس حقيقة غياب شريك السلام الإسرائيلي.

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