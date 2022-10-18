شؤون فلسطينية

"الضمير" تطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في ظروف وفاة متقاعد عسكري بغزة

"الضمير" تطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في ظروف وفاة متقاعد عسكري بغزة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق الجدي في ظروف وملابسات وفاة المواطن ناصر أبو عبيد (52 عاما) قبل يومين في أحد سجون أجهزة "حماس"، في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وقالت "الضمير"، في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، "إنها تنظر بقلق بالغ لحادثة وفاة الموقوف أبو عبيد من سكان المحافظة الوسطي دير البلح، داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة، قبل يومين، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادثة، ونشر نتائج التحقيق على الملأ. 

وأكدت أن كل وفاة تحدث داخل مراكز التوقيف هي وفاة محل اشتباه، وتقتضي فتح تحقيق جنائي، للبحث والتحقيق في مدى مراعاة الإجراءات القانونية التي يعيشها النزلاء، والظروف الصحية والمعيشية داخل مراكز الاصلاح والتأهيل، التي توجب تطبيق الحقوق والاجراءات المقررة في مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم 6 لسنة 1998 والمعايير الدولية الخاصة بحقوق النزلاء والمحتجزين.

وطالبت الجهات المكلفة وفقاً لقانون مراكز الإصلاح التأهيل رقم 6 لسنة 1998، كالنائب العام وكلائه أو المحافظين أو قضاه المحكمة العليا أو البداية، القيام بالزيارات التفقدية للسجون ومراكز الاحتجاز.

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