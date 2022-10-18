شؤون فلسطينية

فيديو.. معرض "زهور وطيور فلسطين" يُسلط الضوء على ملف المياه في غزة

فيديو.. معرض "زهور وطيور فلسطين" يُسلط الضوء على ملف المياه في غزة
أقامت سلطة المياه وجودة البيئة، الأحد الماضي، معرضًا ضمن فعاليات إحياء يوم البيئة العربي بعنوان "زهور وطيور فلسطين 2022" في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، وقد شهد مشاركة واسعة للعشرات من أصحاب مشاريع المزروعات والأشتال والطيور على مدار ثلاثة أيام.

قال رئيس سلطة المياه وجودة البيئة، يوسف إبراهيم، في تصريح لـ "دنيا الوطن": إننا "نحتفل بمناسبة يوم البيئة العربي الذي أطلقته جامعة الدول العربية للاحتفال به في منتصف أكتوبر من كل عام، والهدف هو تسليط الضوء على البيئة الفلسطينية والتحديات والمصاعب التي تعاني منها".

وأضاف إبراهيم: أن "التحديات تكمن في قطاع المياه من حيث النوعية والجودة، فهناك تدهور في كمية المياه الصالحة للشرب الآدمي، إذ يحتاج قطاع غزة إلى أكثر من 250 مليون متر مكعب في العام الواحد، ولا يتوفر منها سوى 150 مليون متر مكعب".

وأشار إلى أن أبرز هذه التحديات هو التدهور البيئي وذلك من خلال تعرض بعض المناطق للمقذوفات الإسرائيلية التي تُعرض التربة إلى التسمم، مما ينتج عنها ترك بعض المزارعين لأراضيهم، لإعادة تأهيلها من جديد.





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