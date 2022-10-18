الأولى من نوعها منذ 13 عاماً.. وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية تزور تركيا

تبحث وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا بربيباي، اليوم الثلاثاء، في زيارة أولى بعد قطع العلاقات في 2009 للعاصمة التركية أنقرة مع المسؤولين الأتراك، حول إمكانية توسيع التجارة بين تل أبيب وأنقرة، وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.





وبحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، من المقرر أن تلتقي باربيفاي بنظرائها الأتراك في أنقرة أي كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا، مصطفى فارناك، ووزير التجارة، محمد موس.





بالإضافة إلى ذلك، ستعقد الوزيرة اجتماعات مهنية مع مستشار الرئيس أردوغان للشؤون الاقتصادية، هاكان يورداكول.





وبحسب قناة (i24news) العربية، علقت وزيرة الاقتصاد والصناعة على زيارتها التاريخية بالقول: "تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري بين تركيا وإسرائيل سيوثق العلاقات بين البلدين ويسهم في الاستقرار الإقليمي. الترويج للمؤتمر الاقتصادي المشترك لأول مرة خلال 13 عامًا، يعد معلمًا هامًا في زيادة حجم التجارة وخلق فرص عمل وهو جزء لا يتجزأ من نسيج الاتفاقات الاقتصادية التي تعمل إسرائيل على تعزيزها في بيئتها".





وتأتي زيارة الوزيرة في أعقاب الإعلان عن إعادة افتتاح الملحق الاقتصادي في اسطنبول وتعيين ماتان صفران كملحق اقتصادي بوزارة الاقتصاد والصناعة في تركيا.





تقام الزيارة بالتعاون مع وزارة الخارجية وينضم إلى الوزيرة مدير إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد السيد أوهاد كوهين، ونائب مدير الاقتصاد بوزارة الخارجية السيدة ياعيل ربيع تسادوك والسفيرة الإسرائيلية في تركيا السيدة إيريت ليليان، والملحق الاقتصادي في تركيا السيد ماتان صفران.





ويهدف اللقاء بين الوزيرة ووزير الصناعة والتكنولوجيا التركي للبحث في مسألة توثيق التعاون في المجال التكنولوجي، وتوسيع التعاون بمجال الابتكارات في صناعة الهايتك، والتعاون في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دعوة الوفود التركية لزيارة إسرائيل، بما في ذلك شبكات البيع بالتجزئة.





وكانت قناة (I24news) بالعربية قد أجرت حوارا مع الوزيرة بمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاقيات ابراهيم بين إسرائيل وخمس دول عربية تعرض لتساؤلات عدة حول حجم التجارة وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول، التي أحدثت اختراقا تاريخيا في العلاقات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة التي أخرجت إلى النور "اتفاقيات أبراهام" في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

رام الله - دنيا الوطن