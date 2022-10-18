قيادي بحماس: أسرى الاحتلال لن يروا النور إلا بصفقة مشرفة وبشروط المقاومة

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى زاهر جبارين أن تحرير الأسرى أولوية من أولويات المقاومة، وصفقة وفاء الأحرار لن تبقى يتيمة.جاء ذلك بمناسبة الذكرى السنوية لصفقة وفاء الأحرار، والتي جرت في الثامن من أكتوبر عام 2011، مبيناً أنها شكلت علامة فارقة في تاريخ شعبنا الفلسطيني ومقاومته، التي سطرت منعطفاً تاريخياً في سجل نضال شعبنا الفلسطيني البطل مع الاحتلال الغاشم.وشدد جبارين على أن "أسرى الاحتلال بيد المقاومة لا يمكن أن يروا النور إلا من خلال صفقة مشرفة وبشروط المقاومة".واعتبر أن "هذا الإنجاز التاريخي الذي سطرته المقاومة الباسلة لم يكن ليتحقق لولا معية الله ورعايته أولاً، ثم صمود شعبنا وتضحياته، والدماء الذكية الطاهرة التي تدفقت من جراحات المجاهدين".