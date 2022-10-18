شؤون فلسطينية

بالأسماء: وزير الأوقاف يعيد تشكيل مجلس إدارة صندوق الزكاة الفلسطيني

بالأسماء: وزير الأوقاف يعيد تشكيل مجلس إدارة صندوق الزكاة الفلسطيني
حاتم البكري
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون قرارا يقضي  بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الزكاة الفلسطيني  .

وأكد البكري أن هذه الخطوة جاءت لتحسين وتطوير مستوى البرامج والمشاريع المنفذة من قبل صندوق الزكاة الفلسطيني ولجانه المركزية والفرعية ،خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السائدة نتيجة الحصار الإسرائيلي على أبناء شعبنا .

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف ستبقى على الدوام السند والعون لأبناء شعبنا الفلسطيني من الفقراء والمحتاجين والأيتام , وان الخطة الحالية تقضي بتطوير أداء صندوق الزكاة الفلسطيني من النواحي التنفيذية والإدارية والمالية.

وبين البكري أن مجلس إدارة صندوق الزكاة وضع خطة  لإجراء كافة الاتصالات مع مختلف الجهات الخيرية في الوطن والخارج لدعم لجان الزكاة وتوفير احتياجاتها .

وجاء المجلس الجديد على النحو الآتي:
الشيخ حاتم البكري / وزير الأوقاف – رئيسا .
حسام ابو الرب / وكيل الوزارة – نائبا .
علي سرطاوي / كفاءات علمية - عضوا .
بدر زهير مرقة / جمعيات العمل الخيري – عضوا  .
رضوان ابو سنينة / قطاع خاص – عضوا  .
هيثم محمد عويضة / قطاع خاص - عضوا .
محمد ضمين أبو خليل / قطاع خاص – عضوا .
محمد عطا دياب الحلو / مراكز تحفيظ القرآن الكريم - عضوا .
 خالد يونس خلاف / مدير عام صندوق الزكاة  - مقررا .

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