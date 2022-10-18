شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس، طالت 11 مواطناً.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة شبان من مخيم شعفاط بينهم سيدة، عرف منهم: فادي سعد، وأحمد طه، وعاطف التميمي، وبلال الضيافين، وشقيقته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين نادر أبو رجب، وأمجد أبو رجب، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في بلدة عناتا شمال شرق القدس، وعبثت بمحتوياتهما.

ومن بلدة بيت حنينا شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى شادي سهيل خوري ( 16 عاما)، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

هذا وتفرض قوات الاحتلال تشديدات على حاجز مخيم شعفاط، منذ نحو أسبوعين، ما يتسبب بأزمة خانقة، وتمنع طلبة المدارس من المرور عبر الحاجز.

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