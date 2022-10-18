اتفاق على تطوير حقل غاز غزة والأرباح ستعود للسلطة وإسرائيل



وقالت المصادر إن المفاوضات التي تجري حالياً متعلقة بالآليات والحصص والإيرادات، وأن هناك تقدماً كبيراً.



وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية أمس الاثنين، أن الحكومة ستشكل فريقاً يضم عدداً من الوزراء؛ لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني في قطاع غزة.



وبين اشتية أن رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، وفريقه يقومون بالتفاوض مع مصر لإنجاز اتفاقية حول الغاز.







رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن توصل مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية لاتفاق على تطوير حقل للغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة.وأوضحت الهيئة، صباح اليوم الثلاثاء، أن أرباح حقل الغاز قبالة غزة، ستعود للسلطة الفلسطينية وإسرائيل.بدورها، نقلت صحيفة (الشرق الأوسط) أن مصر نجحت في إقناع إسرائيل بالبدء في استخراج الغاز من الحقل الفلسطيني بعد تطويره، حيث كانت هناك ضغوط خارجية مرتبطة بحاجة أوروبية للغاز في ظل الأزمة الحالية في العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.