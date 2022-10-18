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الإمارات تدعم بيان "الخارجية السعودية" بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج

الإمارات تدعم بيان "الخارجية السعودية" بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دعمت دولة الإمارات بيان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج.

وأوضحت أن القرار جماعي وجاء بناء على تصويت مجموعة "أوبك+"، مؤكدة في بيان لها، أن " دولة الإمارات وكعضو في المجموعة وشريك للمملكة العربية السعودية تؤكد على الطبيعة التقنية للقرار"، رافضاً التصريحات التي تدفع باتجاه تسييسه".

وةبحسب موقع (سكاي نيوز عربي)، فقد شددت الوزارة على ضرورة الحوار البناء الذي يخدم مصالح جميع الدول.

وأكدت على ضرورة  وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية إلى دعم استقرار وأمن الطاقة، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز النمو الاقتصادي والتنمية في العالم.

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