مسؤول أمني إسرائيلي: الإغلاق على نابلس سيستمر بقدر الحاجة حتى لو أسابيع

رام الله - دنيا الوطننقل الصحفي الإسرائيلي، دورون كدوش من إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤول أمني قولها، إن الإغلاق على نابلس سيستمر بقدر الحاجة حتى لو أسابيع.وأضاف بأنه يجب حل مجموعة (عرين الأسود)، مشيراً إلى أنه في الوقت نفسه تم تنفيذ أعمال "وقائية" على الحواجز عند مداخل المدينة لحماية الجنود المتمركزين هناك خوفًا من تعرضهم لهجمات.ولليوم الثامن على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تشديد إجراءاتها وحصارها العسكري في محيط نابلس،وأغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة جنوب نابلس للخارجين منها صباح اليوم، ونصبت حواجز طيارة أخرى على امتداد شارع حوارة الرئيسي، وعلى مدخل بلدة بيتا.وشهدت حواجز صرة، والمربعة، وبيت فوريك والحمرا شرق وشمال نابلس، صباح اليوم، أزمة سير خانقة، بسبب عمليات التفتيش والتدقيق بهويات المواطنين الذين يمرون عبر هذه الحواجز، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).كما واصل قوات الاحتلال إغلاق حاجز دير شرف غرب نابلس بالسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية.