شؤون فلسطينية

"العمل" بغزة تنشر رابطا للاستعلام عن دور المسجلين للعمل في أراضي 48

"العمل" بغزة تنشر رابطا للاستعلام عن دور المسجلين للعمل في أراضي 48
تصاريح عمل
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة العمل بغزة، رابطا خاصا باستعلام المسجلين للعمل في أراضي 48، من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن.

ونوهت وزارة العمل أنها ستقوم بتحديد الدور عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها المواطن في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره.

وأكدت الوزارة قيامها بتثبيت النقاط التي حصل عليها كل مواطن حسب المعايير المعلنة، وستقوم بتحديثها كل ثلاثة أشهر مرة واحدة فقط، وعليه سيكون التحديث الجديد بداية العام القادم ٢٠٢٣، مع استمرار إتاحة المجال للتسجيل لمن يرغب من غير المسجلين.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بإعطاء الأولوية لأصحاب السجلات التجارية المرمزة (غير الحقيقية)، وذلك بإنهاء ملفات ٢٠١٩ و٢٠٢٠ حيث تم ترشيحها بشكلٍ كاملٍ في الدفعات السابقة، كما قامت بإعطاء الأولوية بزيادة النقاط لباقي أصحاب السجلات التجارية المرمزة، أو لمن قاموا بإغلاق أو الانسحاب من أي سجلاتٍ تجارية انضموا لها خلال الأعوام السابقة.

وشددت وزارة العمل أنه بعد تاريخ اليوم الثلاثاء 18/10/2022 لن تقوم بإعطاء أي أولوية لأي ملفات سيتم تغييرها بعد اليوم، وذلك لانتهاء مدة تسوية السجلات التجارية بعد إتاحتها لعدة أشهر، وسيتم التعامل مع أي صاحب سجل يتم تسويته كأي مواطن سجل حديثا على الرابط دون أي أولوية.

ونوهت الوزارة لجميع المواطنين المسجلين أنها تتفهم كافة الأوضاع الإنسانية والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا العظيم، لكنها تؤكد أنها لن تتعامل مع أي حالة استثنائية خارج النظام والدور المعمول به، وذلك لعدم ظلم أيٍ من المواطنين، ولتحقيق العدالة بين الجميع، وتتمنى تفهم مواطنينا حرصنا على خدمتهم دون محاباة أو انحيازٍ، وذلك باستخدام العمل الإلكتروني الكامل دون أي تدخلٍ بشري.

وأوضحت أنه لا يمكن التنبؤ بأوقات أو أعداد الترشيح للأسماء، حيث يقتصر دور الوزارة على ترشيح الأسماء للشئون المدنية، كما تنوه إلى أن المواطنين الذين قاموا بالتسجيل حديثا سيتأخر عرضهم في خدمة الاستعلام لحين استيفاء جميع المعلومات، وترتيبها بالدور وفقا للمعمول به.

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