دولي

مسؤولون أوكرانيون: روسيا تهاجم البنية التحتية للطاقة في كييف

مسؤولون أوكرانيون: روسيا تهاجم البنية التحتية للطاقة في كييف
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون أوكرانيون وشهود عيان إن القوات الروسية هاجمت البنية التحتية للطاقة في شمال كييف اليوم الثلاثاء، مما تسبب في عدة انفجارات، وأدى إلى تصاعد الدخان في سماء المدينة.

وأفاد كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، بأن روسيا وجهت ثلاث ضربات لمنشأة طاقة غير محددة.

وبحسب موقع (سكاي نيوز عربي)، فقد ذكر رئيس بلدية المدينة أن الهجوم استهدف البنية التحتية الحيوية وإن عمال الطوارئ يتجهون إلى هناك.

واستهدفت عدة ضربات روسية، صباح الاثنين، منشآت حيوية في 3 مناطق أوكرانية منها العاصمة كييف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مئات البلدات، حسبما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال.

وأوضح شميغال: هذا الصباح، هاجم الروس مرة أخرى منشآت الطاقة في أوكرانيا في ثلاث مناطق.

وأضاف: خمس ضربات بطائرات مسيرة على كييف وهجمات صاروخية على منطقتي دنيبروبتروفسك (وسط شرقي) وسومي (شمال شرقي)، مبرزا أن مئات البلدات دون كهرباء.

كما ذكرت شركة الطاقة النووية الحكومية إنرجواتوم أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية انفصلت عن شبكة الكهرباء الوطنية، يوم الاثنين، بعد قصف روسي، مما دفع مولدات الديزل الاحتياطية إلى العمل.

وتابعت في بيان: الروس قصفوا مرة أخرى محطات فرعية مهمة للبنية التحتية، مما أدى إلى إغلاق آخر خط اتصال بقدرة 750 كيلو فولت في الساعة 03:59.

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