"الداخلية" بغزة تثمن جهود ماليزيا بإنقاذ مواطن فلسطيني اختطفه الموساد

رام الله - دنيا الوطنعقبت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، على قيام السلطات الماليزية بإنقاذ مواطن فلسطيني من غزة تعرض للاختطاف على يد الموساد الإسرائيلي في الأراضي الماليزية.وثمنت الداخلية بغزة الجهود التي بذلتها السلطات الماليزية في إنقاذ مواطن فلسطيني من سكان قطاع غزة تعرض للاختطاف في ماليزيا من قبل الاحتلال الإسرائيلي على يد جهاز الموساد، بالإضافة لكشف أفراد خلية الموساد والعمل على ملاحقتهم.وتوجهت الداخلية بالشكر للشرطة وللأجهزة الأمنية الماليزية، واستنكرت في ذات الوقت هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق أحد أبناء شعبنا الفلسطيني في ماليزيا، داعيةً إلى محاسبة الفاعلين ومحاكمتهم.