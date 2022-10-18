شؤون فلسطينية

أول تعليق من السلطة الفلسطينية على قرار أستراليا بشأن القدس

أول تعليق من السلطة الفلسطينية على قرار أستراليا بشأن القدس
وزيرة الخارجية الأسترالية
رام الله - دنيا الوطن
علق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، على قرار أستراليا سحب قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال الشيخ في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "نثمن قرار أستراليا حول القدس ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية، وتأكيدها ان مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية وهو حل الدولتين".

وكانت أستراليا تراجعت اليوم الثلاثاء عن اعتراف الحكومة السابقة بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ خلال إفادة صحفية، إنه يجب حل القضية في إطار محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضافت: "أستراليا ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية بموجبه بسلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا. لن نؤيد نهجا يقوض هذا الاحتمال"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وشددت على أن "سفارة أستراليا كانت موجودة دائما في تل أبيب وستظل هناك. الحكومة تؤكد مجددا موقف أستراليا السابق طويل الأمد بأن القدس قضية وضع نهائي".

وكانت الحكومة الائتلافية المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون قد اعترفت رسميا في عام 2018 بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، في تراجع عن سياسة متبعة إزاء الشرق الأوسط استمرت عقودا.

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