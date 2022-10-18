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محمد بن زايد لزيلينسكي: تبعات الأزمة الأوكرانية تمتد إلى أنحاء العالم كافة

محمد بن زايد لزيلينسكي: تبعات الأزمة الأوكرانية تمتد إلى أنحاء العالم كافة
محمد بن زايد
رام الله - دنيا الوطن
صرح رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن تبعات الأزمة الأوكرانية "تمتد إلى أنحاء العالم كافة".

وبحسب (وكالة أنباء الإمارات) الرسمية، في بيان أمس الاثنين، فإن الجانبين بحثا "علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين إضافة إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية وأهمية العمل على خفض التوتر والتصعيد، من خلال اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية".

وأكد محمد بن زايد أن دولة الإمارات "ستبذل كل ما في وسعها من جهد لمنع تفاقم الأزمة، والمساعدة في تهيئة الأجواء للتهدئة والتفاوض لمصلحة جميع الأطراف"، مشددا على أن "التبعات الخطيرة للأزمة الأوكرانية لا تتوقف عند روسيا وأوكرانيا فقط وإنما تمتد إلى أنحاء العالم كافة، وأنها تؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الدوليين".

وأضاف البيان أن رئيس الإمارات شكر الرئيس الأوكراني "لثقته في جهود دولة الإمارات وسيطا في القضايا الإنسانية والأمن الغذائي وغيرها، مؤكدا استعداد الدولة لمواصلة الجهود ودعم المبادرات التي من شأنها تخفيف التداعيات الإنسانية والاقتصادية للأزمة".

وتبادل الرئيسان كذلك التهاني بمناسبة مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما.

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