دولي

شاهد: مصرع ثلاثة أشخاص في انهيار أرضي شمالي فنزويلا

شاهد: مصرع ثلاثة أشخاص في انهيار أرضي شمالي فنزويلا
جانب من الانهيار الأراضي في فنزويلا
رام الله - دنيا الوطن
لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، يوم الاثنين، مصرعهم في انهيار أرضي وقع في شمال فنزويلا.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن المعلومات الأولية تشير أيضا إلى أضرار مادية جسيمة من جرّاء الانهيار الأرضي الذي وقع في حي "إل كاستانو" بمدينة ماراكاي عاصمة ولاية أراغوا والتي تبعد عن كراكاس 80 كيلومترا.

وأظهرت مشاهد بثّها التلفزيون الفنزويلي انهيارات طينية وقد دمّرت كل ما اعترض طريقها وجرفت معها سيارات وأشجارا وصخورا ضخمة، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وأدلى مادور بتصريحه هذا من لاس تيخيرياس التي خلّف فيها انهيار أرضي قبل أسبوع 54 قتيلا وثمانية مفقودين.

وأورد مادورو هذه الحصيلة الجديدة خلال زيارته التفقدية للموقع المنكوب، علما بأن حصيلة سابقة كانت قد أفادت بسقوط 50 قتيلا و56 مفقودا في الكارثة.


 


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