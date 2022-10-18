قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين في الخليل وجنين ورام الله

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا في محافظة الخليل.ووفق ما قالت مصادر أمنية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب اسماعيل محمود غيث من منطقة الكرنتينا وسط مدينة الخليل.ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت كاحل، وسعير، وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابا من بلدة قباطية جنوب جنين، وداهمت عدة منازل واستولت على كاميرات مراقبة في قرية رمانة غرب جنين وسط اندلاع مواجهات.وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد السحو بعد اقتحام قباطية ومداهمة منزل ذويه، فيما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية رمانة وداهمت عدة منازل وفتشتها واستجوبت ساكنيها واستولت على كاميرات مراقبه من منازل عرف من أصحابها علاء أبو شربة، كما سيرت آلياتها العسكرية في شوارع القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين بعد مداهمتها عدة مناطق بمحافظة رام الله والبيرة.وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل الشاب إدريس العبد من بلدة كوبر، وصلاح الدين إبراهيم الزبيدي من مخيم الجلزون شمال رام الله، وثائر يوسف حمدان من بيت سيرا بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.في السياق نفسه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن قوات الجيش و(شاباك) و"حرس الحدود" اعتقلت خلال الليل خمسة مطلوبين فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية، وصادرت أسلحة وذخيرة.