لبيد يعقب على قرار أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنعقب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، صباح اليوم الأحد، على قرار أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.وقال لبيد في بيان صحفي: "على ضوء الطريقة التي تم بموجبها اتخاذ القرار في أستراليا، كرد متسرع على خبر خاطئ ورد في الإعلام، لم يبق لنا إلا الأمل بأن الحكومة الأسترالية تتصرف في شؤون أخرى بشكل أكثر جدية".وأضاف لبيد:" القدس هي عاصمة إسرائيل الأبدية ولا شيء سيغير ذلك أبدا".وكانت الخارجية الإسرائيلية، أعلنت عن استدعاء السفير الأسترالي بعد إعلان بلاده إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.