الجامعة الإسلامية تختتم احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين "أفواج الأصالة والتميز"



وأقيم حفل التخريج في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة بحضور الأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات- رئيس الجامعة الإسلامية، والأستاذ الدكتور عليان عبد الله الحولي- نائب الرئيس للشئون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور سالم عبد الله حلس- عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وأعضاء من مجلسي الأمناء والجامعة، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية، وجمع من رجال الأعمال، وأصحاب الشركات والبنوك، والعاملون في القطاع الخاص، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، والخريجون والخريجات، وذووهم.



بصمة واضحة ومميزة

وفي كلمته أمام حفل تخريج طلبة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، لفت الأستاذ الدكتور فرحات إلى أن إنجازات الجامعة ترتكز على ثلاثة جوانب رئيسة، هي: الجانب الأكاديمي حيث تقدم الجامعة خدمات أكاديمية وتعليمية مميزة تراعى فيها متطلبات الجودة وفق أحدث المقاييس العالمية في مراحل الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم المهني المتخصص، وتوفر الجامعة لطلبتها طاقمًا أكاديميًا مؤهلًا من حملة الدكتوراه من أرقى الجامعات العالمية كما توفر لهم المختبرات والتجهيزات العلمية والكتب وأوعية المعلومات والمكتبات الإلكترونية والخطط الدراسية التي تواكب آخر ما توصل إليه العلم، وأشار الأستاذ الدكتور فرحات إلى الجانب الثاني الذي يتمثل في “البحث العلمي” حيث توظف الجامعة إمكاناتها وطواقمها وأساتذتها ومختبراتها لإجراء الأبحاث العلمية التي تركز فيها على معالجة مشكلات المجتمع الفلسطيني، وإيجاد الحلول لهذه المشكلات، وتعمل الجامعة على إجراء الأبحاث المشتركة بالشراكة مع عدد من الجامعات الأوروبية من خلال برامج التعاون العلمي المشترك.



وفيما يتعلق بالجانب الثالث، فقد نوه الأستاذ الدكتور فرحات إلى أنه يتمثل في خدمة وتنمية المجتمع والتعليم المستمر، وتمكنت الجامعة في هذا المجال من تحقيق إنجازات هامة في خدمة شرائح المجتمع الفلسطيني المختلفة وكان لها جهد كبير في تنمية قدرات الآلاف واحتضان إبداعات طلبتها والأخذ بيد خريجيها من خلال عدد من المراكز والمشاريع وحاضنات الأعمال، وقد أولت الجامعة عناية خاصة بالتأهيل المهني والأكاديمي لذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين والصم وذوي الإعاقة الحركية.



وفي ختام الحفل، تمنى الأستاذ الدكتور فرحات لخريجي وخريجات كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية المستقبل المهني الزاهر، وتحقيق الآمال والطموحات، وطالبهم بأن يكونوا خير سفراء لجامعتهم ووطنهم، وأن يحافظوا على أمانة العلم من خلال الإخلاص والتفاني والسعي نحو التطوير في عملهم وحياتهم المهنية بعد التخرج.



وشكر الأستاذ الدكتور فرحات كل من كان له بصمة واضحة ومميزة في إنجاح احتفالات تخريج "أفواج الأصالة والتميز" من العاملين في الجامعة في الإشراف والتنظيم والاستقبال والتغطية الإعلامية، وأثنى على جهود وسائل الإعلام المختلفة التي حضرت وشاركت في تغطية احتفالات التخريج على مدار (14) يومًا.



كلمة الخريجين

وألقت الخريجة هديل صائب قلجة كلمة خريجي خريجات كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وقدرت فيها للجامعة دورها الرائد في توفير المختبرات العلمية، وتشجيع الطلبة على إجراء وتقديم الأبحاث العلمية الهادفة والمشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع، وطالبت الخريجة قلجة الخريجين والخريجات أن يكونوا سفراء للجامعة يعبرون عن رسالتها وثقافتها وحرصها على المشاركة في التنمية المجتمعية.



بروتوكول التخرج

وقد طلب الأستاذ الدكتور حلس من رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، استكمال مراسم تخرج الطلبة بعد الإطلاع على نتائجهم والتأكد من استيفائهم جميع متطلبات التخرج.



وفيما يلي أسماء خريجي وخريجات كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية:

خريجو الدراسات العليا (ماجستير)

قسم إدارة الأعمال

أحمد حامد حمدان عابد، أحمد محمد عاشور صادق، احمد زكي محمود عوض الله، احمد محمد احمد ماضي، احمد محمد عبد الله حمدان، اسامه محمد حسني عرفه، اسماعيل خليل محمد الاغا، امجد محمد فتحي سعيد العفيفي، انس يوسف حسين عاشور، اياد سالم حمدان ابو زهري، ايمن عبد الرحيم فرج منصور، براء فهمي طلعت فهمي الدحدوح، بلال وائل محمد أبو شعبان، حسام كمال علي صلاح، حمزه معين عبد الكريم الدبش، خالد سعيد عبد الحي ابو زايده، سامي محمد عبدالوهاب صباح، سعيد فتحي سعيد شبير، سمير حسني عبدالله ثلجي، صابر محمد سليم أبوالكاس، عبد الحليم مرتجى صالح بنات، عبد العزيز احمد عبد العزيز ابوحيه، عبدالغني بكر حامد ضاهر، عبدالله أحمد عبدالله النجيلي، عبيده مازن محمد النخاله، عدنان احميد احمد الفليت، فادي سعاده محمد عامر، مؤمن مروان جمعه الغول، ماهر خليل سليمان حمام، مجدي رزق محمد قاسم، محمد أحمد موسى شعث، محمد أمين محمد الرقب، محمد حاتم محمد سرور، محمد زياد مصباح لبد، محمد عمر يوسف حمدونة، محمد فايز خليل ابو سليمان، محمد فوزي عمر الطباع، محمد محمد عبد الفتاح المصري، محمد محمود عبد الرؤوف صيام، محمود محمد محمود الكفارنه، محمود مروان محمود بصل، محمود ناصر عبد عكيله، مصعب كمال عبد الله ابو نعيم، هيثم صبحي عبد الغني أبو حزيمة، ياسين محمد محى الدين القطاع، يحيى محمد رزق قديح، يوسف محمد حسن البردويل.



قسم إدارة الأعمال/إدارة موارد بشرية

أحمد حمدي محمد العدينى، هادي ماجد حسن ابوسل، هاني ابراهيم حسن عليان.

قسم اقتصاديات التنمية

أحمد كاظم دياب دغمش، أحمد محمد سليمان ابو دقه، حسام جميل حسن الزعانين، رامي وليد نعمان الزايغ، صالح زياد ابراهيم مقداد، عمار إحسان صبحي العشي، عمر أكرم محمد السكافي، محمد حسين توفيق حبرون دهمان، ممدوح داود ابراهيم عمران، مهند محمود زكريا الزيني، نضال ياسين طه حمدونة، ياسر اسماعيل رمضان خضر.



قسم الإدارة الصحية

أحمد تيسير عبد الرحمن ابومراد، حازم انور صبحي أبوجلهوم، رامي محمود محمد الشريف، علام فتحي علي الأغا، عمر محمود خليل ابو دف، محمد شحده يوسف ابو ديه، نسيم محمد إبراهيم أبوخريبة، ياسر احمد عبد المجيد عبد العاطي.



قسم الدراسات الإقليمية والدولية

حمزه ابراهيم حسن محيسن، طارق وليد حمادة النجار، عامر خضر عودة عجور، محمد هاني رباح السوافيري، محمود أحمد عوض المدهون، محمود يوسف شحدة الحجار، هشام خميس محمد شملخ، يوسف أحمد يوسف الحلو.



قسم المحاسبة والتمويل

أحمد عماد محمد ابو ندى، ابراهيم حمدان ابراهيم محرم، اياد خضر محمد ابو حسن، براء أحمد مصطفى العبادله، بلال كمال محمد قشطه، تامر رفيق عبد اللطيف ابو حلوب، تامر نبيل سليم غياضة، خالد فايز ابراهيم ابو علي، رائد عبدالكريم خليل عبيد، زاهر عبد القادر محمد ابو هداف، طارق صالح عبد الحكيم عبد الغفور، عبد الرحمن عبدالله ملاحي شبير، كريم محمد ماهر سالم زياره، مازن ماهر محمد علي حرز الله، محمد حسني محمد ابو صقر، محمد عطا محمد الحلبي، محمد نبيل سليم غياضة، محمد وائل محمد منصور، محمد وليد نافذ السقا، محمود خالد زايد السميري، ممدوح عبدالرازق محمد خلف الله، منار توفيق هاشم أبوعمر، نصار جمال محمد ماضي، وسام فتحي عبدالحليم العيسوي، يحيى نعمان شعبان علوان.





خريجو برنامج البكالوريوس

قسم إدارة الأعمال

أحمد محمد محمود الغزالى، أحمد وائل محمد الواديه، ابراهيم عمر محمود حتحت، احمد مصطفى احمد ابوسعدة، اشرف جمال حسن ابوكويك، العبد اشرف وداد فرج، بيان مروان علي القطراوي، جابر خليل جابر بركه، حمزة حبيب عطيه العمور، سليمان اسماعيل سلامه الزايغ، عبد الشكور حازم محمد الفرا، عبدالجبار نبيل شريف سكيك، محمد إبراهيم حسن عوض، محمد خليل علي عوض، محمد سمير فايز ارحيم، موسى زياد خالد عياد.



قسم إدارة الأعمال (باللغة الإنجليزية)

أحمد جميل محمد المغاري، احمد ماجد عبد القادر ابودحروج، ضياء حمدي سعيد الأستاذ، فتحي سعيد فتحي السكافي، محمود ابراهيم محمد نعمة الله، محمود عبد السميع محمد الحاج، يوسف علاء محمد فرحات، هاني بسام محمود البياري.

قسم الاقتصاد والعلوم السياسية

احمد درويش مصطفى العيسوي، وائل طالب رجب عليان.

قسم الاقتصاد

عاهد احمد نصر محمد انعيم، مصعب ماجد مصباح الافرنجي.

قسم العلوم المالية والمصرفية

احمد خالد محمد خليل، علي شفيق علي ابوطويلة، مأمون رائد عبد الرحيم حمدونه، محمد سامي عبد الكريم المهتدي، محمد صائب احمد مهنا، بلال عامر مصباح الهركلي.



خريجات الدراسات العليا (ماجستير)

قسم إدارة الأعمال

آلاء يوسف جدوع أبو خبيزة، اسلام صالح محمود بهلول، اسماء نعيم عبد القادر رجب، افنان خالد عبد الرؤوف الحلاق، الاء اياد مصطفى المدهون، الفت هاشم يوسف الشاعر، انعام احمد ابراهيم ابو ماضي، ايمان علاء الدين فوزي عصفور، ايناس عبدالرحيم ابراهيم حمدان، جيلان بكر كامل ماضي، حنين عبد الخالق ابراهيم الاسطل، حنين غسان محمود الوحيدي، خلود عماد سليمان ايوب، داليا رفيق سليم أبو ضلفة، ديمه جبريل عبد القادر الشطلي، رهادة يوسف أحمد أبو جبارة، ريما حميد محمود مهدي، سجى غسان فايز العقاد، سحر محمود سليم البرعصي، شهيرة خالد عارف خطاب، عبير جمال جوده جودة، لينه جهاد محمد السبع، مايا غضنفر أحمد بسيسو، مرام مجدي سعيد وادي، مرفت ماهر محمود زقوت، ميرفت جميل عبد الساعي، نسمة مروان عزالدين الشوا، هند محمد محمود خلف الله، ياسمين جمال ابراهيم ابو صايمه.



اقتصاديات التنمية



سميرة احمد علي حلس، فاتن خالد سعيد أبوجياب، هديل فايز جمعه شاهين.



الإدارة الصحية

أسماء سلامه سلامه أبوهداف، سمر رياض اسماعيل الهمص، شيرين عبدالعزيز عبدالعزيز نوفل، صبحية وليد ابراهيم جروان، فادية عليان موسى الرجودي، فاطمة جواد ابراهيم الشاويش، نادية حسين سالم الشربينى.



المحاسبة والتمويل

اركان هاني محمد معمر، اماني جهاد سعد العتال، انوار عبدالله عيسى قنن، دينا محمود محمد الغفاري، زكيه عبد الكريم محمد الخضري، سلام ناصر عليان حمد، صابرين توفيق حيدر الشوا، نرمين ابراهيم حسين أبوهنا، نور سعد الدين فاروق البكري.



خريجات برنامج البكالوريوس

قسم إدارة الأعمال

آية رائد يوسف اللداوي، أسماء نائل فايق كحيل، إسراء أنور ديبان حجاج، اسمهان تيسير محمد المبيض، ايه اسعد فايق الحايك، ايه مهدي عوض الحتو، بشرى بشير محمد زيديه، حنين محمد رزق الحلو، دانه يحيى محمد الزعنون، دعاء رشاد غانم الشوا، دينا حسام محمد ابو كميل، ريم فرج احمد شتات، ريم منير كمال الخور، ريما مروان عطيه الشيخ، سارة اسامه مهدي الاغا، سجود محمود محمد السلوت، سجى أحمد محمد علي الايوبي، ضحى غسان عبدالله ابو شوارب، عبير زكي سليم مقاط، فوزيه عمر ابراهيم الهور، لليان نادر أحمد صالحه، لما انور يوسف الحداد، لينا عبد الناصر محمد مسلم، منار محمد ابراهيم الاخشم، هاله محمد صالح عوض الله، هبه جهاد عبد القادر حمد، هديل توفيق محمد الدالي، هديل رياض سعيد ابو جراد، هلا حسام عبد الفتاح الكحلوت، هنادي محمد محمود صبره.



قسم إدارة الأعمال (باللغة الإنجليزية)

أماني ابراهيم سليمان طباسي، أمل أيمن محمود عوده، أميره سامي مرزوق الددا، امينه محمد حافظ شراب، انصاف صبحي نصر مطر، تالا ممتاز نبيل الافرنجي، تسنيم ابراهيم عبد المجيد ابو سيف، تسنيم عماد محمد عقل، تسنيم محمد موسى شبات، رؤى حيدر محمد حسونة، راويه حسام محمد منصور، رواند اياد رجب حسنات، سارة رشاد صلاح المصري، سارة مازن جواد عرفات، سميره اشرف غازي العلول، سميره رائد حسونه فتوح، سهام ماجد عمر حمادة، سيرينا محمد عطيه ابو جبة، عائشه محمد محمد العروقي، علا حمادة عبد المعطي فورة، عنود عبدالله اسماعيل جاد، فرح اسامه هاني أبو شعبان، لما حسن مرزوق ابو وطفه، لما عبد اللطيف محمد الحاج، لينا عبد الكريم محمد السدودي، مروة جميل توفيق الخالدي، نبال نعيم عبد القادر رجب، نوار أحمد هاشم الزيبق، نور بديع سليمان قديح، هاله محمد مصطفى الجملة، هديل صائب عمر قلجه، هديل وسام جمال الحاج، هلا أحمد عادل النخاله، هلا خالد اسعد حسنيه، وصال خليل تيسير عويضه.



قسم الاقتصــاد

ياسمين عدنان محمود الفقعاوي

قسم الاقتصــاد العلوم السياسية والإعلام

وعد عبد الحكيم محمد مسلم



قسم العلوم المالية والمصرفية

الهام محمود محمد ابو ظهير، انهار أيمن فرج زويد، ايه سهيل رأفت الغصين، دنيا عبد فايز النعسان، ديانا جبر رشيد المشهراوي، رواء ياسر حسن الديري، سمر حامد أحمد ابو عوده، سميرة جمال نمر عبد الواحد، نسرين مازن عوده حسنين، هبه صبحي نجاتي البكري، هلا أيمن حسن الروبي.







قسم العلوم المالية والمصرفيةالهام محمود محمد ابو ظهير، انهار أيمن فرج زويد، ايه سهيل رأفت الغصين، دنيا عبد فايز النعسان، ديانا جبر رشيد المشهراوي، رواء ياسر حسن الديري، سمر حامد أحمد ابو عوده، سميرة جمال نمر عبد الواحد، نسرين مازن عوده حسنين، هبه صبحي نجاتي البكري، هلا أيمن حسن الروبي.

رام الله - دنيا الوطناختتمت الجامعة الإسلامية بغزة احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين من "أفواج الأصالة والتميز" بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في تخصصات: إدارة الأعمال باللغتين، اقتصاديات التنمية، إدارة أعمال/ إدارة موارد بشرية، الإدارة الصحية، الدراسات الإقليمية والدولية، الاقتصاد والعلوم السياسية، العلوم المالية والمصرفية، والاقتصاد، من العام الدراسي 2021/2022م.