إصابة خمسة صحفيين من تلفزيون (فلسطين) في اعتداء لقوات الاحتلال غرب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب خمسة صحفيين مساء الإثنين، في اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على طاقم تلفزيون (فلسطين)، بالقرب من مدخل قرية دير شرف المغلق غرب نابلس.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن خمسة صحفيين يعملون في تلفزيون (فلسطين) أصيبوا عقب الاعتداء عليهم من قبل جنود الاحتلال، وذلك اثناء تصويرهم حلقة جديدة من برنامج "ملف اليوم".وأوضحت، أن مصورا صحفيا أصيب بقنبلة غاز في وجهه، وهو الزميل المصور معتز السودانى، وأصيب آخر برضوض وكدمات، بينما أصيب ثلاثة آخرين جراء استنشاقهم للغاز السام والمدمع، وجرى نقلهم الى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.وأشارت الى أن جنود الاحتلال الحقوا أضرارًا بمعدات وأجهزة التصوير التي كانت برفقة الصحفيين.