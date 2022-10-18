فلسطين الدولة العربية الوحيدة في معرض الكتاب الدولي في المجر















رام الله - دنيا الوطنشاركت دولة فلسطين بمعرض بودابست الدولي للكتاب، بالشراكة بين وزارة الثقافة وسفارة دولة فلسطين لدى المجر، عبر كتب من إصدارات الوزارة وأخرى اقتنتها السفارة، تتحدث عن القضية الفلسطينية باللغة المجرية وعدة لغات أخرى.وقال سفير دولة فلسطين لدى المجر فادي الحسيني إن "لدى فلسطين الكثير لتقدمه للمجر والعالم أجمع، وأن ثقافتنا وتاريخنا غني وعلينا أن نشرك الآخرين بمعرفته، ولدينا من الأدباء والشعراء والفنانين، وغيرهم ممن قدموا للأدب والشعر والفن والبشرية بشكل عام الكثير، ويتوجب علينا تقديم أعمالهم للجميع".وأضاف أنه تم إهداء العديد من الكتب لكتاب ومثقفين مجريين ومنهم مستشرقون مهتمون بالثقافة العربية والشأن الفلسطيني.بدورها، قالت مدير عام العلاقات الدولية والعامة في وزارة الثقافة بثينة حمدان إن الوزارة تولي أهمية بالغة لتمثيل فلسطين في مختلف المحافل الثقافية والفنية الدولية، وتعمل مع سفارات دولة فلسطين حول العالم لتزويدهم بمواد تعكس الثقافة والأدب والتراث الفلسطيني.يذكر أن فلسطين هي الدولة العربية الوحيدة التي شاركت في معرض بودابست الدولي للكتاب، ما أكسب مشاركتها زخما كبيرا، وقدم جناح فلسطين عشرات الكتب باللغتين العربية والمجرية، تضمنت رواية رجال في الشمس للأديب الفلسطيني الراحل غسان كنفاني مترجمة للغة المجرية، ورواية فلسطينية بعنوان تفاصيل ثانوية للكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي، مترجمة أيضا للغة المجرية، إضافة لعدد آخر من الكتب تتحدث عن فلسطين والنضال الفلسطيني باللغتين العربية والمجرية.وقدمت سفارة دولة فلسطين عددا من الهدايا الرمزية والترويجية لفلسطين، كما عرضت مواد للترويج للسياحة في فلسطين ودعت المجريين وغيرهم لزيارتها.