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شؤون فلسطينية

مجموعة (عرين الأسود) تدعو المواطنين في نابلس للنفير والجهوزية لمواجهة الاحتلال

مجموعة (عرين الأسود) تدعو المواطنين في نابلس للنفير والجهوزية لمواجهة الاحتلال
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مجموعة (عرين الأسود)، فجر الثلاثاء، بيانًا صحفيًا، دعت فيه المواطنين في نابلس للنفير والخروج الساعة 12:30 والتكبير من فوق أسطح المنازل، مشيرةً إلى أن الاحتلال يحاول خداع المقاومين بشتى الطرق من أجل الإيقاع بهم.

وقالت المجموعة في بيانها، "يا أهلنا الصابرين الصامدين في جبل النار نابلس العز بمدينتها ومُخيماتها وقراها نحيي صمودكم وقد وصلتنا رسائلكم ورسائل تجارنا البواسل التي رفعت هممنا إلى عالي السماء هذا بيان للنفير لكل مواطن يستطيع حمل السلاح كن على أتم الجاهزية في هذه الليله المباركة".

وتابعت: "إلى كل مواطن يستطيع القتال بأي شيء كن على أتم الجاهزية أراد الإحتلال أن يخدعنا مرة أخرى من خلال إعلامه هذه الليلة وتغيير صوت طائراته ولكن أخوتكم يعلمون مالايعلمه الإحتلال وإنا بإذن الله ننتظر هذه الساعة المباركة الساعة التي سننتصر بها أو سنلقى أحبابنا عند مليك مقتدر".

وأضافت: "كل المواطنين يا آبائنا يا أمهاتنا يا أخوتنا يا أطفالنا أخرجوا الليلة على أسطح منازلكم في تمام الساعة 12.30 وأسمعونا أصوات تكبيراتكم نريد أن تكون آخر أصوات نسمعها أصواتكم وأصوات تكبيراتكم والله ما أردنا علوا في الدنيا وما أردنا إلا أن نذود عن ديننا ودينكم وعن كرامتنا وكرامتكم".

وختمت بيانها: "يا أيها المقاتلين الأشاوس نحن ننتظركم سنسمع رصاصاتكم وهي تنطلق في صدور العدو سنُقاتل معا صفا صفا نقول للعدو أفعلها فقد طال الإنتظار".

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