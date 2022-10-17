جامعة بيرزيت تُصدر بيانًا بشأن اعتقال الطالب حمايل

رام الله - دنيا الوطنأعربت جامعة بيرزيت، مساء اليوم، عن رفضها لاستمرار اعتقال الطالب لديها، قسام حمايل، لأكثر من مئة يوم على التوالي من قِبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.وقالت الجامعة في بيانِ لها، إن"أسرة جامعة بيرزيت بكافة مكوناتها (إدارة وأساتذة وعاملين) ترفض استمرار اعتقال الطالب وعضو مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت قسام حمايل، على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية لأكثر من مئة يوم على التوالي".وتابعت: "وننظر ببالغ الخطورة إلى وضع الطالب حمايل وذلك مع استمراره للإضراب عن الطعام لأكثر من 20 يوم على التوالي رفضًا لاعتقاله السياسي، والظروف الصحية اصعبة التي يعيشها".وأكملت : "ترى الجامعة بكافة مكوناتها أن هذا الاعتقال يشكل انتهاكًا في حق الطالب لاستمرار مسيرته التعليمية بشكل طبيعي، وللحقوق المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والتي تشمل الحق في التعبير عن الرأي والتنوع والاختلاف الفكري والسياسي والثقافي، والحق في المشاركة في الامور العامة والحق في الاحتجاج، وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية وخاصة أن ممارسة هذه الحقوق تكتس أهمية بالغة بالنسبة إلى مجتمع يعيش تحت سياق استعماري استيطاني إحلالي".كما وأكدت الجامعة في بيانها على "عدم وضع أي قيود لا تستند إلى القانون وتستهدف الحريات وتضييق مساحة حرية الرأي والتعبير، بالأخص حرية الطلبة الأكاديمية وحقهم في التعليم والمشاركة في الحياة السياسية، وتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة وفق أحكام القانون الأساسي الفلسطيني".وختمت البيان: "تحمل الجامعة كافة الجهات المعنية مسؤولية الحفاظ على حياة الطالب قسام في ظل الظروف الصحية الصعبة التى يمر بها حالياً".