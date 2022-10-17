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شؤون فلسطينية

قناة (الجزيرة): السلطات الماليزية حررت فلسطينيًا اختطفه الموساد الإسرائيلي في كوالالمبور

قناة (الجزيرة): السلطات الماليزية حررت فلسطينيًا اختطفه الموساد الإسرائيلي في كوالالمبور
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (الجزيرة) القطرية، مساء اليوم، بأن السلطات الماليزية حررت فلسطينيًا من غزة اختطفه الموساد الإسرائيلي في كوالالمبور.

وقالت القناة نقلًا عن مصادر لها، إن "عملية الاختطاف جرت أواخر سبتمبر الماضي والموساد استعان لتنفيذها بعملاء ماليزيين".

وتابعت: أن "المخابرات الماليزية استطاعت الوصول لمكان الخاطفين واعتقالهم وتحرير الناشط خلال 24 ساعة".

وأشارت إلى أن "الموساد حقق مع الناشط الفلسطيني عبر الفيديو من تل أبيب بشأن ارتباطه بكتائب القسام".

وأوضحت القناة أن "العملاء الماليزيون المتورطون في اختطاف الناشط الفلسطيني دربهم الموساد في دول أوروبية".

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