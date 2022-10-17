مصرع مواطن وإصابة اثنين آخرين في حادث سير شرق القدس

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن يبلغ من العمر 25 عاما مصرعه، وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة، مساء اليوم الإثنين، جراء حادث سير على شارع الزعيّم- عناتا، شرق القدس المحتلة.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن "غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغا حول وقوع حادث سير ذاتي على طريق الزعيّم- عناتا، تبين أنه ناجم عن انقلاب مركبة بشكل ذاتي، وأسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين نقلوا إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، ولاحقًا أعلن الأطباء وفاة أحدهم متأثرا بإصابته البالغة".وأضاف ارزيقات أن إدارة شرطة المرور باشرت التحقيق في الحادث، للوقوف على أسبابه.