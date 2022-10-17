الرئيس الإسرائيلي سيتوجّه إلى أميركا للقاء بايدن الأربعاء المقبل

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، مساء اليوم، بأن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ سيتوجّه إلى الولايات المتحدةللقاء نظيره الأميركي جو بايدن الأربعاء المقبل.ووفقًا لما أوردته الصحيفة، عن بيان مقتضب أصدره مكتب الرئيس الإسرائيلي، فإن "هرتسوغ سيتوجه يوم الأربعاء إلى الولايات المتحدة في زيارة دبلوماسية، ولقاء الرئيس بايدن في البيت الأبيض".في حين، قال موقع (واللا) الإسرائيلي، إن "زيارة هرتسوغ إلى الولايات المتحدة هي الأولى التي يقوم بها كرئيس، وقبل الانتخابات النصفية الأمريكية بخمسة أيام".وأضاف أن "البيت الأبيض يتابع عن كثب التحضيرات للانتخابات الإسرائيلية الخامسة، ويخشى من تشكيل حكومة إسرائيلية بمشاركة يمينية متطرفة".ويشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، قد وصل إسرائيل خلال شهر تموز/ يوليو المنصرم في زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام وتتضمنت لقاءات ومحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.