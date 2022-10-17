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شؤون فلسطينية

"الخارجية": وفاة شابين من قطاع غزة غرقا في اليونان ونتابع مفقودًا ثالثا

"الخارجية": وفاة شابين من قطاع غزة غرقا في اليونان ونتابع مفقودًا ثالثا
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي شابان من قطاع غزة مصرعهما في حادث غرق قرب جزيرة "كوس" في اليونان.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن الشابين خالد حافظ عطا شراب، ومصطفى خالد مصطفى السماري توفيا غرقا أثناء محاولتهما الوصول إلى اليونان.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك أن سفارة دولة فلسطين لدى اليونان تتابع منذ الخميس الماضي مع الجهات اليونانية المختصة الأنباء التي وصلتها عن فقدان ثلاثة شبان من قطاع غزة، هم: خالد شراب، ومصطفى السماري، وصخر محمد منصور الأسطل.

وأضاف أن القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى اليونان يوسف درخم تابع هذه القضية بالتنسيق التام مع الوزارة، وبتوجيهات من الوزير رياض المالكي، وأن السفارة اتصلت بذوي المفقودين للحصول على تفاصيل إضافية، وقال: "تم إعلامنا اليوم بثبوت هوية جثتين لكل من خالد شراب ومصطفى السماري".

وأضاف الديك: نعمل على استكمال الإجراءات القانونية لإصدار شهادة الوفاة لكل منهما، ونقوم بالتواصل مع ذويهما للانتهاء من الترتيبات اللازمة لدفنهما في اليونان، أو نقل الجثمانين لأرض الوطن.

وأشار إلى أن سفارة دولة فلسطين لدى اليونان أفادت بأن الشاب صخر الأسطل لا يزال مفقودا ولا توجد أي معلومات عن تسجيله في الأراضي اليونانية.

ودعا الديك إلى الابتعاد عن طرق الهجرة غير الشرعية والامتناع عن الوقوع في مصيدة مهربي البحار وتجار البشر، الذين يبتزون المواطنين ويعرضون حياتهم للخطر.

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