الاحتلال يجري تقييماً أمنياً لتنفيذ عملية عسكرية واسعة بنابلس

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ستُجري تقييمًا نهاية الأسبوع لإصدار قرارٍ بشأن الحصار المفروض على مدينة نابلس.ووفقًا لما نقله موقع (واللا) الإسرائيلي، عن مسؤولين إسرائيليين في المؤسسة الأمنية، فإنه "سيتم إجراء تقييم للوضع الأمني نهاية الأسبوع، وسيتقرر ما إذا كان سيتم الاستمرار في الحصار المفروض على مدينة نابلس أم لا".وتابعوا : "إذا زادت عمليات إطلاق النار من مجموعة (عرين الأسود)، سيتم مناقشة إمكانية فرض إغلاق كامل على نابلس، وتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق داخل المدينة، وبالتحديد في البلدة القديمة بنابلس".وفي سياق متصل، قال موقع (واللا) إن "معظم أعضاء مجموعة (عرين الأسود) الذين تمكنوا من تنفيذ سلسلة من عمليات إطلاق النار في الأشهر الأخيرة ضد أهداف إسرائيلية، هم في العشرينيات من العمر".وأضاف: "ليس لديهم انتماء تنظيمي واضح، وقد قرروا التعاون في الدفاع عن مدينة نابلس".