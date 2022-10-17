مباشر | تجار مواشي يشتكون من منع توريد "الحمير" إلى غزة


شؤون فلسطينية

الاحتلال يجري تقييماً أمنياً لتنفيذ عملية عسكرية واسعة بنابلس

الاحتلال يجري تقييماً أمنياً لتنفيذ عملية عسكرية واسعة بنابلس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ستُجري تقييمًا نهاية الأسبوع لإصدار قرارٍ بشأن الحصار المفروض على مدينة نابلس.

ووفقًا لما نقله موقع (واللا) الإسرائيلي، عن مسؤولين إسرائيليين في المؤسسة الأمنية، فإنه "سيتم إجراء تقييم للوضع الأمني نهاية الأسبوع، وسيتقرر ما إذا كان سيتم الاستمرار في الحصار المفروض على مدينة نابلس أم لا".

وتابعوا : "إذا زادت عمليات إطلاق النار من مجموعة (عرين الأسود)، سيتم مناقشة إمكانية فرض إغلاق كامل على نابلس، وتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق داخل المدينة، وبالتحديد في البلدة القديمة بنابلس".

وفي سياق متصل، قال موقع (واللا) إن "معظم أعضاء مجموعة (عرين الأسود) الذين تمكنوا من تنفيذ سلسلة من عمليات إطلاق النار في الأشهر الأخيرة ضد أهداف إسرائيلية، هم في العشرينيات من العمر".

وأضاف: "ليس لديهم انتماء تنظيمي واضح، وقد قرروا التعاون في الدفاع عن مدينة نابلس".

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: وفاة شابين من قطاع غزة غرقا في اليونان ونتابع مفقودًا ثالثا

"الخارجية": وفاة شابين من قطاع غزة غرقا في اليونان ونتابع مفقودًا ثالثا

عقد جلسة مشاورات ثنائية بين وزارتي الخارجية الفلسطينية واللتوانية

عقد جلسة مشاورات ثنائية بين وزارتي الخارجية الفلسطينية واللتوانية

طالع أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

طالع أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

&#34;العسيلي&#34; يبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية التجارية بين فلسطين وليتوانيا

"العسيلي" يبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية التجارية بين فلسطين وليتوانيا

حماس: جريمة حصار نابلس تعبير عن فشل منظومة أمن الاحتلال

حماس: جريمة حصار نابلس تعبير عن فشل منظومة أمن الاحتلال

الرئاسة الفلسطينية: نؤكد دعم فلسطين لأية قرارات تتخذها السعودية للحفاظ على سيادتها

الرئاسة الفلسطينية: نؤكد دعم فلسطين لأية قرارات تتخذها السعودية للحفاظ على سيادتها

شاهد: تجار مواشي يشتكون منع توريد &#34;الحمير&#34; لغزة

شاهد: تجار مواشي يشتكون منع توريد "الحمير" لغزة

شاهد: حالات سرطان وأوضاع متدهورة.. مواطن بغزة يناشد الرئيس عباس بمساعدته وتوفير حياة كريمة

شاهد: حالات سرطان وأوضاع متدهورة.. مواطن بغزة يناشد الرئيس عباس بمساعدته وتوفير حياة كريمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عقد جلسة مشاورات ثنائية بين وزارتي الخارجية الفلسطينية واللتوانية

عقد جلسة مشاورات ثنائية بين وزارتي الخارجية الفلسطينية واللتوانية

&#34;العسيلي&#34; يبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية التجارية بين فلسطين وليتوانيا

"العسيلي" يبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية التجارية بين فلسطين وليتوانيا

شاهد: حالات سرطان وأوضاع متدهورة.. مواطن بغزة يناشد الرئيس عباس بمساعدته وتوفير حياة كريمة

شاهد: حالات سرطان وأوضاع متدهورة.. مواطن بغزة يناشد الرئيس عباس بمساعدته وتوفير حياة كريمة

نقابة موظفي غزة: صرف كشف العلاج من المستحقات الخميس المقبل

نقابة موظفي غزة: صرف كشف العلاج من المستحقات الخميس المقبل

حماس: تصعيد الاحتلال جرائمه الاستيطانية في القدس لن يفلح بطمس معالمها

حماس: تصعيد الاحتلال جرائمه الاستيطانية في القدس لن يفلح بطمس معالمها

شاهد: الاحتلال يعتقل طالباً ويصيب عدداً آخر بالاختناق في الخليل

شاهد: الاحتلال يعتقل طالباً ويصيب عدداً آخر بالاختناق في الخليل

قيادي في &#34;الديمقراطية&#34;: صامدون في وجه الحصار وسنسقط رهان الاحتلال على وقف مقاومتنا الشاملة

قيادي في "الديمقراطية": صامدون في وجه الحصار وسنسقط رهان الاحتلال على وقف مقاومتنا الشاملة

رأفت: حكومات إسرائيل المتعاقبة دوماً تعطي الأولوية لتهويد القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان الاستعماري

رأفت: حكومات إسرائيل المتعاقبة دوماً تعطي الأولوية لتهويد القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان الاستعماري

منوعات

شاهد: ابنة معتصم النهار تلفت الأنظار بجمالها بأحضان نادين نجيم

شاهد: ابنة معتصم النهار تلفت الأنظار بجمالها بأحضان نادين نجيم

شاهد: محمد رمضان يهدي أعدائه جائزته خلال تكريمه في مهرجان موريكس دور

شاهد: محمد رمضان يهدي أعدائه جائزته خلال تكريمه في مهرجان موريكس دور

شاهد: نادين الراسي تتدخل لتصلح بين سيرين عبدالنور ونادين نجيم برسالة مؤثرة

شاهد: نادين الراسي تتدخل لتصلح بين سيرين عبدالنور ونادين نجيم برسالة مؤثرة

شاهد: فنانات تغيرن بشكل جذري بعد عمليات التجميل

شاهد: فنانات تغيرن بشكل جذري بعد عمليات التجميل

نصيحة جديدة من سمية الخشاب لجمهورها تثير الجدل بينهم

نصيحة جديدة من سمية الخشاب لجمهورها تثير الجدل بينهم

مجهول يتعدى على منزل كيم كاردشيان ويحاول اقتحامه.. وما حصل له صادم

مجهول يتعدى على منزل كيم كاردشيان ويحاول اقتحامه.. وما حصل له صادم

شاهد: الظهور الأول لنادين الراسي بعد وفاة شقيقها جورج

شاهد: الظهور الأول لنادين الراسي بعد وفاة شقيقها جورج

على إثر عودتها لطليقها.. أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وأسرتها تصل النيابة العامة

على إثر عودتها لطليقها.. أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وأسرتها تصل النيابة العامة

شاهد: يحيى الفخراني يفاجئ جمهوره للمرة الأولى بهذا الخبر

شاهد: يحيى الفخراني يفاجئ جمهوره للمرة الأولى بهذا الخبر

شاهد: ياسمين عز تخرج عن صمتها وتهدد هذه الفئة من جمهورها

شاهد: ياسمين عز تخرج عن صمتها وتهدد هذه الفئة من جمهورها

عربي

مصر تؤكد دعمها السعودية في القرار الصادر مؤخرًا عن (OPEC+)

مصر تؤكد دعمها السعودية في القرار الصادر مؤخرًا عن (OPEC+)

رسمياً.. الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد يتسلم منصبه

رسمياً.. الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد يتسلم منصبه

السعودية: هزة أرضية بقوة 3.38 درجة تضرب شمال غرب تبوك

السعودية: هزة أرضية بقوة 3.38 درجة تضرب شمال غرب تبوك

الكشف عن سبب انهيار مبنى اللويبدة في الأردن

الكشف عن سبب انهيار مبنى اللويبدة في الأردن