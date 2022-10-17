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الكويت: الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

الكويت: الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أدت الحكومة الكويتية الجديدة، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية لتوليها الحكم رسميًا، أمام نائب أمير الكويت، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.  

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مجلس الوزراء الجديد برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أدى اليمين الدستورية أمام نائب أمير الكويت، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي استقبلهم في قصر البيان صباح هذا اليوم.

وكان مرسوم أميري قد صدر أمس بإعادة تشكيل الحكومة، وهذه سادس حكومة تشكّل في الكويت في غضون الأعوام الثلاثة الماضية.

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