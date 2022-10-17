حماس: جريمة حصار نابلس تعبير عن فشل منظومة أمن الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة (حماس)، حازم قاسم، إن "جريمة حصار نابلس تعبيرٌ عن فشل منظومة أمن الاحتلال في مواجهة انتفاضة شعبنا المتصاعدة في الضفة"وأكد قاسم خلال تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أنَّ "استمرار الإغلاق والحصار وسياسة العقاب الجماعي التي يفرضها الاحتلال على مدينة نابلس، لليوم السادس على التوالي، ما هو إلاّ تعبيرٌ عن حالة العجز والفشل التي تعيشها المنظومة الأمنية للاحتلال، في مواجهة مقاومة وانتفاضة أبناء شعبنا المتصاعدة في عموم الضفة المحتلة".وتابع أنَّنا "إذ نشدّ على أيادي أهلنا ومقاومينا الأبطال في نابلس وجنين وشعفاط وعموم الضفة الغربية، وهم يسطّرون أروع الملاحم والبطولات في وجه احتلال متغطرس لا يعرف إلاّ لغة القوَّة".وأكمل: "إنّنا نجدّد التأكيد على أنَّ كل جرائم الاحتلال من حصار وقمع واقتحامات وقتل؛ لن ترهب جماهير شعبنا في مواصلة مقاومته، ولن تفلح في كسر إرادته وسعيه نحو حماية أرضه ومقدساته، وانتزاع حرّيته واستقلاله".