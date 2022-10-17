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عربي

مصر تؤكد دعمها السعودية في القرار الصادر مؤخرًا عن (OPEC+)

مصر تؤكد دعمها السعودية في القرار الصادر مؤخرًا عن (OPEC+)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجة المصرية، إن "مصر تتابع عن كثب وباهتمام أصداء القرار الذي صدر مؤخراً عن (OPEC+)، وما أثير حوله من تجاذبات".

وأكدت الوزارة خلال بيانٍ لها عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، اليوم الإثنين، دعم بلاده للموقف الذي عبرت عنه المملكة العربية السعودية الشقيقة في شرح الاعتبارات الفنية لقرار (OPEC+).

وتابعت: "باعتبار الموقف يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة".

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