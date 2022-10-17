شاهد: تجار مواشي يشتكون منع توريد "الحمير" لغزة













رام الله - دنيا الوطنقال تجار مواشي في قطاع غزة، إنهم يعانون في الفترة الحالية بسبب قرار منع توريد "الحمير" للقطاع، الأمر الذي انعكس على تجارتهم سلبياً.وقال التاجر هاني النادي الذي يعمل في تجارة المواشي و"الحمير" منذ أكثر من 15 عاما، إن قرار منع توريد هذه الدابة إلى قطاع غزة بدأ منذ أكثر من خمسة أشهر، دون أي أسباب واضحة.وبين النادي (40 عاماً) أنه قام خلال الفترة الأخيرة بشراء 50 حماراً لبيعهم في غزة من الضفة الغربية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي عطل هذه العملية.وأضاف "عندما سألت عن سبب المنع، أجابتني إحدى المنظمات الإسرائيلية أن الأشخاص في قطاع غزة يعذبون الحمير بطرق وحشية، أو يصدرونهم إلى الدول المجاورة لاستخدامهم في صناعات متعددة مثل مستحضرات التجميل".وتابع النادي أن حقوقية إسرائيلية من منظمة تُعنى بحماية الحيوانات تواصلت معه بشكل شخصي لإلقاء التهم على تجار المواشي في قطاع غزة، إلا أنهم أنكروا بشدة تلك الادعاءات، وأهمها عدم تصدير الحمير من غزة إلى الدول المجاورة عن طريق الأنفاق.وأوضح النادي "مئات المزارعين يعتمدون على الحمير بشكل أساسي في أعمالهم الزراعية، إلى جانب استخدام عدد كبير من الباعة لكارة الحمار لبيع مختلف أصناف الفاكهة والخضروات عليها".وبين أن عدد الحمير المتوفر حالياً في قطاع غزة قليل، مشيراً إلى ارتفاع أسعارها بشكل يرهق الزبائن، حيث أصبح سعر الحمار الواحد أكثر من 2000 شيكل، بعد أن كان لا يتجاوز 700 شيكل.ولفت إلى أنه استورد قبل عشرة أيام الدفعة الأخيرة من الحمير البالغ عددها ٣٠ تم بيعها في السوق المحلية التي تحتاج إلى أعداد متزايدة منها لاستخدامها في العمل والتنقل خاصة من المزارعين والباعة.بدوره، قال محمد علي أحد الزبائن الذي لم يجد طلبه في مزرعة الحمير، إنه يبحث عن حمار لشرائه، لكن شح توفره وارتفاع سعره لم تمكنه من الشراء.وأوضح أنه يستخدم الحمار كوسيلة للتنقل، ولبيع الخضار والفاكهة عليه في مختلف الأماكن، لكونه غير مكلف.وذكر أنه لا يستطيع شراء وسيلة نقل أخرى، لتكاليفها المرتفعة واحتياجها للطاقة من خلال السولار أو البنزين، لافتاً إلى أن تكلفة طعام الحمار لا تتجاوز 5 شيكل يومياً.ولفت إلى أن أبسط وسائل التنقل الأخرى تعتبر تكلفتها مرتفعة بالمقارنة مع الدخل اليومي الذي لا يتجاوز 20 شيكل، منوهاً إلى أن مركبة "توك توك" تحتاج إلى سولار بقيمة 20 شيكل في اليوم.المصدر: وكالة apa