شاهد: حالات سرطان وأوضاع متدهورة.. مواطن بغزة يناشد الرئيس عباس بمساعدته وتوفير حياة كريمة

ناشد المواطن سمير قاسم محمد أبو زر، الرئيس محمود عباس وأهل الخير بالنظر لوضعه وولديه الذين يعانون من مرض "السرطان"، فضلاً عن أنه يعاني من أمراض الضغط والسكري وانزلاق غضروفي في الظهر.





وقال أبو زر في مناشدته: إنه "لا يسكن في عنوان محدد وذلك بسبب تغيير السكن بشكل دوري، بسبب عدم توفر مسكن ثابت وتراكم الديون عليه لأصحاب الشقق التي يسكنها"، مشيراً إلى أنه حصل على شقة سكنية، "ولكن بعد ذلك كل شيء اختفى، ولا يعلم لمن ذهبت فيما بعد".





وأضاف: أنا "مريض سرطان وسكر وضغط وغضروف، وابنتي وابني وابنة ابنتي مرضى سرطان، تم تحويلها للقدس لعمل تحاليل جينات، طلبوا 2500 شيكل، وأن لا أستطيع توفير هذا المبلغ".





وأردف قائلاً: أنا "الآن مطلوب لدى مركز شرطة الشجاعية بسبب تراكم مبلغ مالي قدره 800 شيكل لمتأخرات الكهرباء والمياه على صاحب المنزل الذي كنت أسكن عنده".





وتابع: إنني "غير قادر على توفير طعام وسكن لأسرتي، والجميع يطالبني بمبالغ مالية، كما أنني لا أملك المال منذ أسبوع ما اضطرني الأمر أن أطعم أسرتي الخبز والفلفل الأحمر فقط".





وأوضح أن مطالبه تتمثل في أن "أحصل منزل قبل وفاتي، وأن أتلقى المساعدة في توفير العلاج والطعام لأفراد أسرتي المكونة من أربعة عشر فرد".





وأشار إلى أن من يريد أن "يرى حالي على أرض الواقع، يأتي ويزورني في المنزل"، ورقم هاتفي: 0597756833.













رام الله - دنيا الوطن