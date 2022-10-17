شؤون فلسطينية

نقابة موظفي غزة: صرف كشف العلاج من المستحقات الخميس المقبل

نقابة موظفي غزة: صرف كشف العلاج من المستحقات الخميس المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت نقابة الموظفين في قطاع غزة، أنه سيتم صرف كشف العلاج من المستحقات لغاية شهر 11/2021 يوم الخميس القادم.

وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم الاثنين، أنه خلال اجتماع نقيب الموظفين خليل الزيان وأعضاء النقابة مع وكيل وزارة المالية عوني الباشا تم مناقشة عدة قضايا تهم الموظفين وتسعى النقابة إلى حلها.

وأكد البيان أنه سيتم صرف أول دفعة من الـ 6% الخاصة بالمتقاعدين بداية شهر نوفمبر القادم، كما سيتم صرف مخصصات الدراسات المسائية والشامل بداية الشهر القادم.

ونوه البيان إلى أن النقابة تسعى جاهدة وخلال اجتماعاتها المتعددة مع الكوادر الحكومية وصناع القرار إلى الضغط من أجل حل قضايا الموظفين المختلفة، وتحسين الواقع الوظيفي لهم.

بدوره، ثمن الباشا الدور التي تقوم به النقابة على كافة الصعد، وأثني على المشاريع التي تسعى إلى تنفيذها في المرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بصندوق الموظف ومشروع باصات نقل الموظفين.

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