غنام تبحث مع مجلس طوارئ المحافظة الاستعدادات للشتاء وموسم قطف الزيتون

رام الله - دنيا الوطنالتقت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم الإثنين مجلس طوارئ المحافظة وبحثت مع أعضائه من كافة المؤسسات الشريكة المدنية والعسكرية الاستعدادات لفصل الشتاء، وموسم قطف الزيتون.وأستهل الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواع الشهداء الأكرم منا جميعاً وعلى رأسهم الشهيد الطبيب عبد الله أبو تين، وكافة شهداء أبناء شعبنا الابطال.وبينت أن هذا الاجتماع هو تحضيري لرفع حالة الاستعداد والجاهزية لمواجهة كافة الحالات الطارئة وتذليل الصعوبات والعقبات التي واجهتنا العام المنصرم وتعزيز الإيجابيات، والتأكد من جاهزية جمع الجهات من حيث المعدات والكادر البشري.وحول موسم قطف الزيتون قالت د. غنام إن "لقمة الفلاح الفلسطيني مغمسة بالدم في المناطق المهددة من الاحتلال والقريبة من المستوطنات"، مشيرة لضرورة مساندة مزارعينا لتمكينهم من قطف ثمار زيتونهم ومواجهة هجمات عصابات المستوطنين التي تهدف لإبعادهم عن أرضهم وسرقة مصدر رزقهم.وأشادت بكافة الطواقم العاملة في الميدان من المؤسستين المدنية والأمنية والجمعيات وفريق الدفع الرباعي، معبرة عن فخرها بحالة التكامل والانسجام بين جميع مؤسسات المحافظة ما يخلق مخرجات ايجابية من حيث الجاهزية والاستعداد، متمنية أن يكون هذا الموسم موسم خير على جميع أبناء شعبنا وألا تسجل أية أضرار.كما تمت مناقشة تهديدات قطرية الاحتلال بقطع الكهرباء عن مناطق امتياز شركة كهرباء القدس، وسبل مواجهة هذه التهديدات من خلال الشؤون المدنية وجهات الاختصاص، والاستعدادات اللازمة للحفاظ على استمرار تدفق التيار الكهربائي للمستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات التي تقدم خدمة للمواطنين.بدورها، عرضت البلديات ومديرية الأشغال العامة والدفاع المدني وكافة الشركاء خطتهم وجهودهم المتواصلة لتنظيف العبارات ومجاري الأودية، ومواقع تصريف مياه الأمطار في المحافظة، بالإضافة الى متابعة وتفقد كوابل وأسلاك الكهرباءالقريبة من الأشجار كما شرح مدير شرطة المحافظة خطة الشرطة للتعامل مع أي طارئ.