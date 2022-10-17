شؤون فلسطينية

بمشاركة عربية ودولية: ندوة تطالب بآلية دولية تفضح انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين

بمشاركة عربية ودولية: ندوة تطالب بآلية دولية تفضح انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
طالب مشاركون عرب وأجانب، في ندوة نظمت عبر تقنية "زوم"، بضرورة تبادل الخبرات الدولية لمقاومة "الأبرتهايد" الإسرائيلي، من أجل خلق شبكة دولية قادرة على فضح انتهاكات الاحتلال، وتجريمه دوليا.

وأدان المتحدثون في الندوة التي جاءت تحت عنوان "تجارب دولية في مناهضة الأبارتهايد"، سياسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ومنها: سلب حقوقه الأساسية، لا سيما تلك المتعلقة بالفصل العنصري.

ورحّب الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية رمزي عودة بالمشاركين الذين يمثلون نخبة من المناصرين للقضية الفلسطينية من دول عربية، وأجنبية، وبالحضور من باحثين، وأكاديميين، ومتضامنين.

وتضمنت الندوة أوراق عمل، مقدمة من كل من: رئيس المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة البروفيسور جون ضبيط، والبروفسور في جامعة بيونس آيرس في الأرجنتين جابرييل سيفينيان، وعضو الحزب الشيوعي في جنوب أفريقيا كريس ماتلاهاكو، وعضو المؤتمر الوطني الأفريقي، المنسق الوطني لمبادرة السلام في جنوب أفريقيا كولن كوبر، والمتخصصة في "الابرتهايد" الصهيوني الدكتورة إلهام الشمالي، ومدير عام المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية والدكتور ماهر عامر.

وفي ختام الندوة، تلا كل من منسق الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد في قطاع غزة  علاء حمودة، وعضو كادر الحملة هبة بيضون، إعلان الندوة الموسوم "بإعلان القدس"، والذي تضمن الدعوة إلى ضرورة قيام كافة الأكاديميين والمتضامنين الدوليين بالتحرك السريع تضامناً مع الشعب الفلسطيني، ومنعاً للتوغل الإسرائيلي في المدن، والقرى، والمخيمات الفلسطينية، ونصرة للقدس، وذلك من خلال مقاطعة دولة الاحتلال أكاديميا، وتبادل المعرفة المتعلقة بمقاومة سياسات الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي، بهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس تحت شرعية منظمة التحرير الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

رأفت: حكومات إسرائيل المتعاقبة دوماً تعطي الأولوية لتهويد القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان الاستعماري

رأفت: حكومات إسرائيل المتعاقبة دوماً تعطي الأولوية لتهويد القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان الاستعماري

غنيم يدعو لتوحيد الجهود لمواجهة التغير المناخي وتشجيع الاستثمار في القطاع المائي

غنيم يدعو لتوحيد الجهود لمواجهة التغير المناخي وتشجيع الاستثمار في القطاع المائي

والد الأسير الحلبي يوجه رسالة إلى الرئيس عباس

والد الأسير الحلبي يوجه رسالة إلى الرئيس عباس

كشف تنسيقات مصرية للسفر الثلاثاء

كشف تنسيقات مصرية للسفر الثلاثاء

اشتية: تشكيل فريق لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني بما يخدم حقوقنا ومقدراتنا الوطنية

اشتية: تشكيل فريق لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني بما يخدم حقوقنا ومقدراتنا الوطنية

هيئة الأسرى: على المجتمع الدولي أن يضع حد لسياسة القتل والإعدام الإسرائيلية بحق الأسرى

هيئة الأسرى: على المجتمع الدولي أن يضع حد لسياسة القتل والإعدام الإسرائيلية بحق الأسرى

&#34;الزراعة&#34; بغزة: لا زلنا في باكورة موسم قطف الزيتون وتوقعات بناتج جيد

"الزراعة" بغزة: لا زلنا في باكورة موسم قطف الزيتون وتوقعات بناتج جيد

&#34;الخارجية&#34;: دولة الاحتلال تدعي &#34;مكافحة&#34; الإرهاب وتمارس أبشع أشكاله

"الخارجية": دولة الاحتلال تدعي "مكافحة" الإرهاب وتمارس أبشع أشكاله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رأفت: حكومات إسرائيل المتعاقبة دوماً تعطي الأولوية لتهويد القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان الاستعماري

رأفت: حكومات إسرائيل المتعاقبة دوماً تعطي الأولوية لتهويد القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان الاستعماري

بمشاركة عربية ودولية: ندوة تطالب بآلية دولية تفضح انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين

بمشاركة عربية ودولية: ندوة تطالب بآلية دولية تفضح انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين

غنيم يدعو لتوحيد الجهود لمواجهة التغير المناخي وتشجيع الاستثمار في القطاع المائي

غنيم يدعو لتوحيد الجهود لمواجهة التغير المناخي وتشجيع الاستثمار في القطاع المائي

والد الأسير الحلبي يوجه رسالة إلى الرئيس عباس

والد الأسير الحلبي يوجه رسالة إلى الرئيس عباس

&#34;الخارجية&#34;: دولة الاحتلال تدعي &#34;مكافحة&#34; الإرهاب وتمارس أبشع أشكاله

"الخارجية": دولة الاحتلال تدعي "مكافحة" الإرهاب وتمارس أبشع أشكاله

شاهد: مواطنون يحتجون أمام مقر (أونروا) بغزة للمطالبة بتعويضات عدوان 2014

شاهد: مواطنون يحتجون أمام مقر (أونروا) بغزة للمطالبة بتعويضات عدوان 2014

قيادي في (حماس): الحاضنة الشعبية للمقاومين أربكت الاحتلال وشكلت صدمة له

قيادي في (حماس): الحاضنة الشعبية للمقاومين أربكت الاحتلال وشكلت صدمة له

الهباش يطلع وفدا من &#34;تنسيقية شباب الأحزاب&#34; في مصر على انتهاكات الاحتلال

الهباش يطلع وفدا من "تنسيقية شباب الأحزاب" في مصر على انتهاكات الاحتلال

منوعات

شاهد: ابنة معتصم النهار تلفت الأنظار بجمالها بأحضان نادين نجيم

شاهد: ابنة معتصم النهار تلفت الأنظار بجمالها بأحضان نادين نجيم

شاهد: محمد رمضان يهدي أعدائه جائزته خلال تكريمه في مهرجان موريكس دور

شاهد: محمد رمضان يهدي أعدائه جائزته خلال تكريمه في مهرجان موريكس دور

شاهد: نادين الراسي تتدخل لتصلح بين سيرين عبدالنور ونادين نجيم برسالة مؤثرة

شاهد: نادين الراسي تتدخل لتصلح بين سيرين عبدالنور ونادين نجيم برسالة مؤثرة

شاهد: فنانات تغيرن بشكل جذري بعد عمليات التجميل

شاهد: فنانات تغيرن بشكل جذري بعد عمليات التجميل

نصيحة جديدة من سمية الخشاب لجمهورها تثير الجدل بينهم

نصيحة جديدة من سمية الخشاب لجمهورها تثير الجدل بينهم

مجهول يتعدى على منزل كيم كاردشيان ويحاول اقتحامه.. وما حصل له صادم

مجهول يتعدى على منزل كيم كاردشيان ويحاول اقتحامه.. وما حصل له صادم

شاهد: الظهور الأول لنادين الراسي بعد وفاة شقيقها جورج

شاهد: الظهور الأول لنادين الراسي بعد وفاة شقيقها جورج

على إثر عودتها لطليقها.. أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وأسرتها تصل النيابة العامة

على إثر عودتها لطليقها.. أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وأسرتها تصل النيابة العامة

شاهد: يحيى الفخراني يفاجئ جمهوره للمرة الأولى بهذا الخبر

شاهد: يحيى الفخراني يفاجئ جمهوره للمرة الأولى بهذا الخبر

شاهد: ياسمين عز تخرج عن صمتها وتهدد هذه الفئة من جمهورها

شاهد: ياسمين عز تخرج عن صمتها وتهدد هذه الفئة من جمهورها

عربي

رسمياً.. الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد يتسلم منصبه

رسمياً.. الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد يتسلم منصبه

السعودية: هزة أرضية بقوة 3.38 درجة تضرب شمال غرب تبوك

السعودية: هزة أرضية بقوة 3.38 درجة تضرب شمال غرب تبوك

الكشف عن سبب انهيار مبنى اللويبدة في الأردن

الكشف عن سبب انهيار مبنى اللويبدة في الأردن

زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية

زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية