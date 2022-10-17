شؤون فلسطينية

والد الأسير الحلبي يوجه رسالة إلى الرئيس عباس

والد الأسير الحلبي يوجه رسالة إلى الرئيس عباس
والد الأسير محمد الحلبي
رام الله - دنيا الوطن
وجّه والد الأسير في سجون الاحتلال، محمد الحلبي، اليوم الاثنين، رسالة إلى الرئيس  محمود عباس.

ودعا والد الأسير الحلبي في الرسالة، الرئيس عباس، بأن يصطحب معه بعضاً من أهالي الأسرى من القدس والضفة وغزة، إلى الجزائر، حيث القمة العربية التي ستعقد في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وفيما يلي نص الرسالة التي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها:

رئيس دولة فلسطين 

من والد الأسير محمد الحلبي  صاحب أطول محاكمة في التاريخ  لمنح بعضا من أهالي الأسرى. ليكون ا ضمن وفد الرئيس للقمة العربية

فخامة الرئيس: انقل لفخامتكم تحية الاسرى في سجون الاحتلال الذين تابعوا باهتمام بالغ خطاب سيادتكم أمام  الجمعية العامة بالأمم المتحدة.

كان كل أبناء شعبنا والأسرى فخورين برؤية رب البيت في مقدمة الجبهة انكم وفي خطابكم للعالم اعلنتم الحرب على كل الأمم التي تتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني

في شهر نوفمبر سيعقد اجتماع القمة العربية في الجزائر ونتمنى على سيادتكم أن يكون ضمن وفد سيادتكم بعض من أهالي الأسرى من القدس والضفة وغزة انت خاطبت العالم ورفعت صورة الأسير ناصر أبو حميد.

إن وجود بعضا من أهالي الأسرى كمثال حي أمام قادة الشعوب العربية سيكون أكبر داعم نفسي للأسرى وعائلاتهم الذين هم ضحايا الإرهاب الإسرائيلي.

نتمنى لفخامتكم بموفور الصحة والسعادة لتظل سندا لشعبنا حتى تتحقق أمانيه.

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